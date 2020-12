Gewonde drugslabverdachte Zwolle loopt na behandeling fluitend ziekenhuis uit en is nu voortvluchtig

In mei vond de politie in Zwolle een vrachtwagen voor drugsgrondstoffen (Foto: News United - Stefan Verkerk)

Een man die afgelopen augustus gewond werd aangetroffen in een drugslab, is na behandeling fluitend het ziekenhuis uitgelopen. De man, die geldt als verdachte, is sindsdien voortvluchtig. Dat bleek vandaag op een rechtszitting tegen zijn medeverdachte. Die laatste wordt verdacht van betrokkenheid bij hetzelfde drugslab, maar ook bij de levering van een vrachtwagen vol drugsgrondstoffen in Zwolle.

Naast de voorvluchtige man, zoekt de politie ook naar ene 'De Lange'. Die naam duikt op in telefoononderzoek. Hij zou ook betrokken zijn bij de drugsbende.

Drugstruck

De man die nog wel vastzit, komt uit het Brabantse Sint Hubert. Hij zou samen met vier Zwollenaren te maken hebben met de vrachtwagen vol drugsgrondstoffen, die in mei werd gevonden in een loods aan de Faradaystraat op een Zwols industrieterrein.

Destijds zijn de Zwollenaren wel opgepakt, de man uit Sint Hubert niet. Ondertussen zijn de Zwollenaren op vrije voeten.

Gewond

De Brabander komt enkele maanden weer in beeld. Dan doet de politie een inval in een drugslab in het Groningse Wildervank. In het lab wordt speed gemaakt. Er staat tweehonderd liter amfetamineolie klaar.

Naast de man uit Sint Hubert houdt de politie ook een gewonde man aan. Waarschijnlijk is hij in aanraking gekomen met chemische stoffen. Daarom is hij voor behandeling naar het ziekenhuis gestuurd. Het hospitaal heeft hij echter fluitend verlaten. Sindsdien is hij zoek.

Jacht geopend

Inmiddels heeft de politie de jacht op hem geopend, evenals op de 'De Lange'. Ook wordt er onderzocht of er een mogelijke link is met vaten chemisch afval die op verschillende plekken zijn gevonden.

Of het Groningse drugslab en de Zwolse drugstruck direct aan elkaar te koppelen zijn, is nog niet bekendgemaakt. De verdachte uit Sint Hubert blijft voorlopig achter tralies.