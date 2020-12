Jongerenwerker wil af van negatieve meldingen in politiesysteem: "Rare meldingen waar geen bewijs voor is"

Niel Brinkhuis uit Vroomshoop wil verder met zijn bedrijf waarmee hij jongeren op het rechte pad probeert te houden. Maar gegevens over hem in het politiesysteem zitten hem in de weg. In twaalf zogeheten mutaties, meldingen in het politiesysteem, wordt slecht over hem gesproken. "Allemaal eenzijdige verklaringen van mensen die van alles beweren zonder dat daar bewijs voor is", zegt zijn advocaat tegen de bestuursrechter in Zwolle. "Wij eisen rectificatie van die gegevens."

Eigenlijk zijn alle partijen in de rechtszaal het er wel over eens dat de mutaties in zijn nadeel zijn. Als voorbeeld noemt advocaat Adil Tariki een mislukte aanvraag voor een beveiligingspas. Daarvoor is een screening nodig. "De functionaris die hem door het systeem haalt ziet meteen de lijst met mutaties. Dat werkt afschrikwekkend, ook al is de inhoud van de meldingen niet direct te zien."

Iedereen mag iets melden

De raadsman van de politie zegt niet veel aan deze situatie te kunnen veranderen. Dit is nu eenmaal hoe het werkt. Iedereen mag aangifte doen of iets melden bij de politie. In het geval van een melding noteren agenten wat er wordt gezegd en slaan dit op in het systeem, ongeacht of het waar is wat er is gezegd. "En over meneer zijn veel meldingen binnen gekomen."

Tegen de rechter zegt Brinkhuis dat hij zich enorm benadeeld voelt. "Ik word afgerekend op wat mensen over mij zeggen en niet op veroordelingen. Het is allemaal gelul. Voor de dingen die ik in het verleden heb gedaan heb ik mijn straf uitgezeten."

"Foto heeft mij genekt"

Voor hij de gevangenis in ging zat Brinkhuis bij de inmiddels verboden motorbende Satudarah en was hij een zware jongen. "Na 2012 heb ik mijn leven gebeterd. Ik liet me omscholen op hbo-niveau. Werkte een jaar later in Almelo als jongerenwerker met de zwaarste gevallen daar. Een foto waarop ik samen met Henk Kuipers (oud-captain van voormalig motorclub No Surrender, red.) sta heeft mij genekt. Men dacht dat ik nog banden met het verleden had."

Dan blijkt dat het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland, dat zich bezighoudt met de aanpak van georganiseerde criminaliteit, een rapport over Brinkhuis heeft opgemaakt. Op basis van dit rapport adviseert burgemeester Arjen Gerritsen alle veertien Twentse gemeente om niet langer in zee te gaan met de jongerenwerker. Als Brinkhuis inzage eist in de meldingen waarop het rapport is gebaseerd, krijgt hij een aantal documenten onder ogen waarop bijna alles zwart is afgelakt.

"Na het negatieve advies van de burgemeester werden al die rare meldingen over mij gedaan. Er is helemaal geen bewijs dat ik gedaan heb wat er over mij wordt gezegd. Ik heb nu helemaal niets meer. Nog een paar weken en dan zit ik waarschijnlijk in de schuldsanering."

Disproportioneel hard geraakt

Volgens Brinkhuis' advocaat wordt zijn cliënt disproportioneel hard geraakt door de meldingen in het politiesysteem. "Iedere functionaris die mijn cliënt moet beoordelen, ziet meteen een lange lijst met meldingen. Dat heeft een afschrikwekkend effect."

De bestuursrechter gaat nadenken over de situatie en doet binnen zes weken uitspraak.