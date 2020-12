Cyberaanval Hof van Twente: 'Er is wel een verzoek tot iets geweest, dat ligt nu bij de politie'

Ze gaat er niet dieper op in, maar op de vraag of er onlangs sprake is geweest van dreigementen richting de gemeente stelt burgemeester Ellen Nauta van de Hof van Twente dat er wel een verzoek tot iets bij de gemeente is binnen gekomen. "Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft gehad. Het ligt bij de politie. die het verder uitzoekt."

Afgelopen dinsdag leek het nog te gaan om een storing, maar nader onderzoek leerde dat het veel meer is dan dat. De gemeente lijkt veel persoonlijke informatie van inwoners kwijt te zijn en moet bouwen aan een compleet nieuwe, digitale infrastructuur. "Het kan wel maanden gaan duren voordat alles weer normaal is. Het gevolg voor de inwoners lijkt mee te vallen, aangezien uit het eerste onderzoek blijkt dat persoonlijke informatie niet is bekeken of verspreid." Wat inwoners wel zullen merken is dat het allemaal wat langer gaat duren als er bijvoorbeeld een vergunning ergens voor aangevraagd wordt.

Danny Mekic is jurist en technologiedeskundige. Volgens hem is het het allerbelangrijkste dat er op gefocust wordt op de backups, zodat de data zo snel mogelijk terug gehaald kan worden. Ook adviseert hij dat het personeel getraind wordt. "Dat ze weten wat ze doen en niet zo maar op een linkje in een mail klikken met alle gevolgen van dien. Maar ja, daar hebben ze nu natuurlijk niet veel aan in Hof van Twente."

Het herstel kan soms heel lang duren, weet Mekic. "Vaak is het ook een kwestie van de stekker eruit halen, misschien zelfs allemaal nieuwe computers aanschaffen en met de back ups alles opnieuw starten. "Dat is duur en tijdrovend, maar soms kan het niet anders."