Overijsselse apothekers in verzet tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis: 'Patiënten de dupe'

"Dit levert helemaal geen besparing op, maar het gaat wel voor grote groepen mensen problemen opleveren", zegt voorzitter Erik Mijnhardt boos, namens de Twentse Apothekers Organisatie TAO-UA

Bij TAO-UA zijn 121 apothekers van 66 Twentse apotheken aangesloten. Huisartsen in de regio ondersteunen het verzet van de apothekers.

Brandbrief

Ook 36 apothekers in de rest van Overijssel hebben in een brandbrief aan de zorgverzekeraar opheldering geëist. "We hadden een contract voor vijf jaar en dat wordt nu ineens opgezegd", aldus Peter Brummelhuis van de apotheek in Heino. "We hebben hierover twee weken geleden al een brief verstuurd aan de zorgverzekeraar, maar zitten nog steeds op antwoord te wachten."

Snel schakelen

In Overijssel zijn veel mensen die kunst- en hulpmiddelen gebruiken, zoals materialen voor incontinentie en wondzorg, maar ook katheters en teststrips voor diabetespatiënten.

"Nu kan nog snel worden geschakeld tussen spoedzorg en de apotheek als plotseling materialen nodig zijn. Maar Zilveren Kruis wil dat huisartsen, wijkverpleging en patiënten dit rechtstreeks bij de leverancier gaan regelen. Terwijl daar de gegevens van de patiënt helemaal niet beschikbaar zijn, en het is niet de bedoeling dat die gegevens zomaar aan een commerciële partij worden verstrekt", aldus Mijnhardt.

Te ingewikkeld

"Bovendien is er geen samenwerking tussen die landelijke partij en de huisartsen en wijkverpleging", schetst Mijnhardt het probleem. Ook is hij er bang voor dat de veelal oudere patiëntengroep het rechtstreeks digitaal bestellen te ingewikkeld vindt.

Volgens Mijnhardt kunnen apothekers als ze deze middelen verstrekken de patiënt ook adviseren over het juiste gebruik ervan.

"De apotheken worden buitenspel gezet. Hiermee haal je de fijnmazigheid uit de zorg, terwijl de overheid juist regionale ketenzorg propageert. Met deze actie van Zilveren Kruis wordt de zorg dicht bij in de wijk kapot gemaakt. En het argument dat het zo goedkoper zou worden, is helemaal niet aan de orde", zegt Mijnhardt.

Brief

TAO-UA haakt met het ondertekenen van de petitie aan bij een landelijke actie van Nederlandse Apothekers Corporatie UA (NAPCO). District Twente van de landelijke huisartsenvereniging LHV staat achter de apothekers bij dit bezwaar en heeft zijn zorg over deze ontwikkeling al in een brief geuit aan het bestuur van de LHV.

De Nederlandse Apothekers Corporatie UA is al in overleg met het ministerie en Zilveren Kruis.

Tientallen miljoenen euro's

"Wij begrijpen dat het vervelend is voor apothekers, maar veel van onze klanten die gebruik maken van deze hulpmiddelen bestellen dit al bij speciaalzaken", zegt Christine Rompa van Zilveren Kruis. "Andere verzekeringsmaatschappijen doen het ook."

Maar er zijn nog steeds 200.000 mensen die dat niet doen. Door deze mensen te verwijzen naar speciaalzaken zegt de zorgverzekeraar dertig miljoen euro te kunnen besparen. "Dat vertaalt zich ook in een minder hard stijgende premie", aldus Rompa.

Ze is niet zo gevoelig voor het argument dat oudere mensen moeite hebben met het bestellen van de hulpmiddelen. "Ik hoorde een apotheker zeggen dat sommige ouderen geen internet hebben. Ik ken geen enkele oudere om mij heen die geen internet heeft. Daarnaast zijn de hulpmiddelen ook telefonisch te bestellen."

Portemonnee

Het protest van de Twentse apotheken lijkt ook ingegeven omdat de maatregel van Zilveren Kruis hen in de portemonnee raakt. Rompa wil daar niet uitgebreid op ingaan. "Uiteraard scheelt dat inkomsten voor de apotheker", is het enige dat ze er over zegt.

Ze denkt dat verzekerden goed voorbereid zijn op de wijziging. "We hebben er brieven over geschreven naar onze verzekerden en er ook met ze over gebeld."