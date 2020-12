Kunnen we binnenkort weer naar een voetbalwedstrijd dankzij dit bedrijf uit Staphorst?

De grote vraag die beantwoord moet worden, is: of er binnenkort weer sportevenementen of concerten kunnen worden bezocht. De Technische Universiteit (TU) in Eindhoven leidt dit onderzoek, waarbij in een vak met zevenhonderd stoelen wordt getest of aerosolen uit de lucht kunnen worden gehaald met de gepatenteerde filters die in Staphorst zijn ontwikkeld.

Nabootsing door verstuivers

Publiek in het Amsterdamse stadion is niet welkom en dus worden er aerosolen-generatoren op verschillende hoogtes bij de stoelen geplaatst. Het gaat om tweehonderd sensoren die op vijftig centimeter, één meter en anderhalve meter worden opgesteld.

Deze kleine verstuivers bootsen de uitstoot van aerosolen na, minuscule druppeltjes in de adem van mensen die het coronavirus kunnen verspreiden. Twintig zogenoemde aircleaners van PlasmaMade uit Staphorst reinigen vervolgens de lucht. Gekeken wordt of dit voldoende is, zodat er binnenkort weer veilig mensen in het stadion kunnen zitten.

Testen met publiek

PlasmaMade en de TU deden deze proef afgelopen zomer ook al voor de Jumbo Visma-wielerploeg. Toen waren de resultaten heel hoopgevend. Het plasmafilter uit Staphorst blijkt goed te werken bij het vernietigen van aerosolen.

In het Amsterdamse stadion worden eerst metingen gedaan zonder publiek, met kunstmatige aerosol-generatoren op de tribune. TU Eindhoven, de ArenA, PlasmaMade en Ajax willen, zodra de overheid dit toestaat, ook graag testen met publiek. De hoop is dat deze tests in januari kunnen plaatsvinden.

'Sportwereld kijkt mee'

"De proef (in het stadion, red.) gaat nog vele maanden duren en de voorbereidingen lopen ook al maanden", zegt directeur van PlasmaMade en de ontwikkelaar van deze techniek, Martin van der Sluis uit Staphorst.

"Medio volgend jaar worden definitieve resultaten verwacht. De hele sportwereld kijkt mee met dit onderzoek."

Plasma vernietigt viezigheid

Het filter dat werd ontwikkeld door Van der Sluis zijn broer Kenny werkt met plasma. Het gas dat alle 'viezigheid' vernietigt, ontstaat als zuurstof elektrisch geladen wordt. Eerste stap in het luchtreinigingsproces is dat een elektrostatisch filter aan de buitenkant van de koker afrekent met vaste stoffen die in de luchtstroom zitten: die verbranden. Vervolgens vernietigt het plasma alles wat rest. Stoom, stof, pollen, bacteriën, geuren: het maakt niets uit.

Van der Sluis bedacht het apparaat, omdat zijn zoontje astma heeft en er destijds geen goede luchtreinigers op de markt waren. Hij heeft patent op zijn vinding, die hij in 2014 wereldkundig maakte. Nu lijkt dat apparaat de wereld te veroveren in strijd tegen het coronavirus.