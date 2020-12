Janis Blaswich terug onder de lat bij Heracles tegen Feyenoord, Silvester van der Water ontbreekt nog

Silvester van der Water is nog niet fit genoeg voor de wedstrijd van zondag. Naast hem kan trainer Frank Wormuth ook geen beroep doen op Noah Fadiga, Jeff Hardeveld, Navajo Bakboord en Jeremy Cijntje.

Keer verrassen

Heracles verloor vorige week in eigen huis van AZ. Frank Wormuth hoopt dat het nu tegen een topclub wel een keer lukt. "Het is al het hele seizoen hetzelfde. We nemen goede dingen mee uit de wedstrijden, maar we winnen niet. We weten ook dat Ajax, AZ en nu Feyenoord bijzondere teams in de Eredivisie zijn, maar we moeten ook eens verrassen. We hebben tegen RKC verloren, dan moeten we dat tegen Feyenoord misschien compenseren."

Radio Oost

De wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles begint zondag om 12.15 uur en is te volgen via Radio Oost en onze online kanalen.