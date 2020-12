Nog nooit trof de politie zóveel ketamine aan: straatwaarde acht miljoen euro

De politie heeft in een grootschalig onderzoek naar drugs ruim 360 kilo ketamine met een straatwaarde van ruim acht miljoen euro aangetroffen in Hoofddorp. Dat is de grootste hoeveelheid ketamine ooit aangetroffen in Nederland. Er zijn elf verdachten aangehouden, onder wie inwoner(s) van Zwolle.

Om hoeveel Zwollenaren het precies gaat, is niet bekend. De andere woonplaatsen van de verschillende verdachten zijn Hoofddorp, Heemskerk, Zandvoort, Amsterdam en Den Haag. Het gaat om twee vrouwen en negen mannen.

Een 32-jarige en een 37-jarige man, beiden woonachtig in Hoofddorp, worden gezien als de leiders van de criminele organisatie. Op dit moment zitten vier mannen nog vast, onder wie de beide hoofdverdachten. De andere verdachten zijn vrijgelaten maar blijven wel verdachte.

Doorzoekingen in Losser

De verdachten werden op woensdag 28 oktober op verschillende plekken in Nederland aangehouden. Op dezelfde dag werden ook veertien locaties doorzocht, waarbij dus in totaal 350 kilo ketamine, een partydrug die schadelijk is voor de volksgezondheid, werd gevonden. Niet alleen de woningen van de verdachten werden doorzocht, maar ook bedrijfsruimten in Losser, Gronau, Limmen, Amsterdam en Hoofddorp.

Bij de actie waren ruim 250 politiemensen betrokken van zowel de eenheid Noord-Holland als van andere eenheden. Daarnaast bood een specialistisch team van Defensie ondersteuning.

Ton cash en dure auto's

Naast ketamine werden 100.000 euro in cash, enkele dure auto's, twee vuurwapens en veel designer-artikelen in beslag genomen. De ketamine en het geld werden aangetroffen in verschillende verborgen ruimtes in een bedrijfsruimte in Hoofddorp.

Het strafrechtelijk onderzoek werd in juni 2018 opgestart nadat de politie informatie ontving dat een van de hoofdverdachten zich bezig zou houden met de handel in verdovende middelen en ketamine.