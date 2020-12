Twentse huisartsen nemen deel coronazorg over van ziekenhuizen MST en ZGT

Patiënten die zover zijn hersteld dat ze overgedragen kunnen worden aan een huisarts moeten in elk geval aan één belangrijke voorwaarde voldoen: er moet voor hen voldoende thuiszorg aanwezig zijn in hun thuissituatie. "Dat is echt heel belangrijk", zegt Andrew Oostindjer, voorzitter van het Twentse crisisteam van huisartsen.

Reeks voorschriften

Dit team heeft in nauw overleg met Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en de VVV-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) een reeks voorschriften opgesteld, waaraan de overdracht moet voldoen.

"Daarnaast krijgt de patiënt een saturatiemeter mee om dagelijks het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Ook is er elke dag contact met de huisarts. Dit kan online of dat de huisarts langs komt. Alle Twentse huisartsen werken mee aan de overdracht van COVID-patiënten, mits uiteraard aan de voorwaarden van het protocol kan worden voldaan.

Ziekenhuiszorg ontlasten

De huisartsen vinden het belangrijk dat ze de zorg in de ziekenhuizen kunnen ontlasten. Oostindjer: "De reguliere ziekenhuiszorg staat onder druk, maar moet wel doorgaan. De belasting in de ziekenhuizen is te groot. Het is onze taak behulpzaam te zijn, waar mogelijk. Met het eerder ontslaan van coronapatiënten en hen over te dragen naar de huisartsenzorg schept dit meer ruimte voor andersoortige ziekenhuiszorg."

Dat huisartsen de zorg voor coronapatiënten overnemen is niet nieuw. In Amsterdam zijn ze daar vorige maand mee begonnen. "Bij het opstellen van het protocol hebben wij goed gekeken naar Amsterdam. Daar gaat het goed."