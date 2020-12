DSM opvolger Sunweb bij wielerploeg Iwan Spekenbrink

DSM is de nieuwe hoofdsponsor van de wielerploeg die de afgelopen jaren als Team Sunweb actief was. Het Nederlandse speciaalchemieconcern maakte dat vrijdag bekend nadat eerst Sunweb-topman Tim Vandenbergh het afscheid van de ploeg had gemeld.

Sunweb was sinds 2017 verbonden aan de ploeg van manager Iwan Spekenbrink uit Markelo. Vandenbergh verklaarde dat de reisorganisatie, vanwege de coronacrisis, haar prioriteiten elders gaat leggen. Het team, dat verder gaat als Team DSM, bestaat uit een mannen- en een vrouwenploeg alsmede een opleidingsteam. Het afgelopen jaar was het team met zestien overwinningen bij de mannen, waaronder ritzeges in de Tour en de Giro, bijzonder succesvol. DSM was al partner van het team en speelde een rol in het verbeteren van zaken als materiaal, technologie en voeding.

Doelen

Ploegleider Rudi Kemna uit Deurningen lichtte de doelen voor komend jaar toe. "Bij de vrouwen willen we tot de top blijven behoren. Bij de mannen werken we verder aan een sterk blok voor de klassiekers, de ontwikkeling van de 'sprinttrein' en onze jonge klassementsrenners. In de grote rondes gaan we opnieuw vooral voor dagsuccessen", aldus Kemna.