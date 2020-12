Burgemeester König van Deventer dreigt met sluiting binnenstad: "Vermijd de drukke zaterdagmiddag"

Een waarschuwing van burgemeester Ron König aan de vooravond van de sinterklaasviering in zijn stad. Hij waarschuwt inwoners vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in Deventer om drukte te vermijden, anders dreigt sluiting van binnenstad en winkelcentra.

König heeft het dan vooral over de winkelstraten en winkelcentra in Deventer. De kans is best aanwezig dat mensen morgen nog op het laatste moment inkopen doen voor Sinterklaasavond.

Ongunstige cijfers

Als het dan extra druk wordt in winkelgebieden kan dat nadelige gevolgen hebben voor het aantal coronabesmettingen in Deventer. En die cijfers zijn al niet gunstig.

"Het aantal besmettingen loopt in Deventer tot mijn schrik hard op", schrijft König op Twitter. "Ik maak me daar zo vlak voor Sinterklaasavond zorgen over."

Voortijdig sluiten voorkomen

Volgens König was het de afgelopen week ook al druk in de stad. "Ik wil voorkomen dat we binnenstad en wijkwinkelcentra voortijdig moeten sluiten. Vermijd de drukke zaterdagmiddag!"