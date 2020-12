Luchtvaartdeskundige over 'Boeing-rel': "Beide partijen hadden wat meer moeten overleggen"

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert, verbonden aan de TU Delft, vindt dat beide partijen debet zijn aan de 'impasse', waarbij een conflict ontstond over de zes Boeing 747's op Twente Airport.

"Maar het lijkt er ook op dat de inspectie te star is geweest", zegt Melkert. "Er had wat meer gepraat moeten worden, om te kijken wat men nu echt wil. De hoofdtaak van de inspectie is om te kijken of de veiligheid niet in het geding is. En ik denk dat daar hier geen sprake van is geweest."

Twente Airport en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) belandden in oktober in een hoogoplopend conflict met elkaar over de zes Boeing 747's van Lufthansa, die gestald werden op het luchthaventerrein bij Enschede. Twente Airport wilde een aantal vliegtuigen weer laten vertrekken, maar de inspectie hield dat tegen. Uit documenten die RTV Oost in handen heeft, bleek dat de luchthaven wist dat de Boeings niet meer op mochten stijgen.

Innovatief ontwikkelen

Volgens Melkert moet de inspectie de bedrijvigheid op de Twentse luchthaven juist aanmoedigen. "De partijen moeten goed met elkaar in gesprek blijven. En Twente Airport is bezig zich innovatief te ontwikkelen. Ik denk dat je dat zou moeten stimuleren. Zolang de veiligheid maar op orde is, denk ik dat dat an sich moet kunnen. Maar het belangrijkste is dat ze in gesprek moeten blijven met elkaar."

De luchtvaartdeskundige ziet voor Twente Airport kansen om zich te ontwikkelen als 'demontagevliegveld'. "Met af en toe wat grote vliegtuigen, die dan lokaal ontmanteld gaan worden. Dat moeten we zeker niet uitsluiten, zolang je dat maar netjes voorbereidt."

Tweede Lufthansa-Boeing 747 vertrokken van Twente Airport (Foto: Dennis Bakker)

Boeings mochten niet meer opstijgen

Twente Airport wist dat de Boeings 747's die afgelopen zomer naar het vliegveld gehaald werden, niet meer mochten vertrekken. Dat is te lezen in vertrouwelijke documenten, waarover RTV Oost beschikt. Desondanks haalde Twente Airport toch nog vier Boeings naar het vliegveld.

"De inspectie en de luchthaven hebben een andere interpretatie over End-Of-Life", zegt luchtvaartdeskundige Melkert daarover. "Maar ik heb niet de indruk dat de veiligheid in het geding is geweest. Men heeft daar gewoon heel goed naar gekeken, er liggen ook wat onderliggende rapporten onder."

'Niet in je recht'

Luchtvaarteconoom Hans Heerkens is kritischer op de rol van Twente Airport. "Als je van tevoren niet goed met de inspectie afspreekt dat je zes Boeings 747's binnenhaalt en weer wilt laten vertrekken, dan sta je natuurlijk niet in je recht als je opeens zegt: we voldoen niet aan uw eisen, maar we willen toch opstijgen."

Twente Airport is bezig zich innovatief te ontwikkelen. Ik denk dat je dat zou moeten stimuleren Luchtvaartdeskundige Joris Melkert

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verscherpt haar aandacht voor Twente Airport naar aanleiding van de 'Boeing-rel'. Algemeen directeur Jan Schuring wilde daar eerder niet op ingaan. Gisteren bracht Schuring een statement naar buiten, waarin hij stelt dat van 'verscherpte aandacht geen sprake is'.

'Berichtgeving doet afbreuk'

De inspectie blijft echter bij haar statement over het verscherpen van de aandacht. Ook stelt de toezichthouder dat 'Twente' telkens de grenzen van de regels opzoekt. Ook dat ontkent de luchthaven. "De directie van Twente Airport betreurt het zeer dat de actuele berichtgeving afbreuk doet aan het imago van Twente Airport."

Daarmee lijkt de lucht tussen beide partijen nog allesbehalve geklaard.