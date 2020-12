Anderhalf jaar celstraf geëist voor verkrachting in 1998 in Hengelo

Voor de rechtbank in Almelo is anderhalf jaar cel geëist tegen een 43-jarige man uit het Brabantse Rijen. De man zou in 1998 een vrijwilligster van het oude poppodium Metropool in Hengelo verkracht hebben. De vrouw deed na jaren pas aangifte van de verkrachting.

Volgens de vrouw kwam de man eind 1998 terecht in Metropool. Omdat hij geen onderdak had logeerde hij steeds bij vrijwilligers thuis. Zo ook bij de aangeefster. Die vond het eerst wel fijn dat er een jong iemand bijkwam in het team van vrijwilligers dat voornamelijk uit oudere mannen bestond.

Toen ze de indertijd 21-jarige ook tijdelijk bij haar op de bank liet logeren ging het mis, zegt de vrouw in haar aangifte. In de nacht van 8 op 9 oktober kroop haar gast bij haar in bed en vergreep zich aan haar. Na de aangifte wist de politie de verdachte te traceren. Dat ging niet helemaal zonder problemen, de 43-jarige gebruikte eind jaren negentig een alias.

De verdachte, die deze zaak voor de derde keer behandeld zag worden en twee maanden geleden zijn rechtszaak vanuit bed bijwoonde (hij heeft ernstige hartklachten), zei dat hij niet de dader was, maar juist het slachtoffer. De vrouw had hem gedwongen tot seks en dat terwijl hij eigenlijk homo was. De officier van justitie gelooft niets van het verhaal van de 43-jarige. De aangeefster en getuigen, tegen wie ze indertijd over de verkrachting vertelde leveren juist bewijs genoeg voor een lange celstraf. En die celstraf is ook uit te zitten voor zieke mensen; "daar zijn speciale afdelingen voor."

Volgens de advocaat zijn de verklaringen van de aangeefster en getuigen onbetrouwbaar. Twintig jaar is een ontzettend lange tijd, een tijd waarin herinneringen door van alles vertroebeld zijn. Hij pleitte dan ook voor een vrijspraak.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.