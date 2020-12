Deskundige over cyberaanval Hof van Twente: "Voorbarig dat er geen gegevens gelekt zijn"

Het is 'wat voorbarig' dat er geen persoonsgegevens zouden zijn gelekt bij de cyberaanval op de systemen van de gemeente Hof van Twente. Dat zegt technologie-expert Danny Mekic. "Voor de gemeente lijkt me deze hack zeer ernstig."

Hackers wisten de gemeentelijke systemen van Hof van Twente dinsdag binnen te dringen en de informatie op alle servers ontoegankelijk te maken voor ambtenaren. Persoonlijke informatie van inwoners is niet in verkeerde handen gevallen, stelt burgemeester Ellen Nauta.

'Wat voorbarig'

Cyberdeskundige Mekic vraagt zich af hoe de Twentse gemeente die conclusie zo snel heeft kunnen trekken. "Er wordt gesproken over een eerste grondige scan, maar ik neem aan dat ze daar nog veel dieper op ingaan en nog veel langer onderzoek naar blijven doen. Als het doel van een aanval is om gegevens daadwerkelijk te stelen, dan zie je vaak bij die aanvallen dat de kwaadwillenden ook hun sporen proberen uit te wissen."

Hof van Twente kan al wel signalen hebben dat er geen gegevens zijn gelekt, stelt Mekic. "Als gegevens geblokkeerd zijn, er heel duidelijk om geld wordt gevraagd en tegelijkertijd te zien is dat geen grote hoeveelheden data uitgewisseld zijn met netwerken van buiten het interne netwerk, dan kan ik me voorstellen dat ze tot zo'n eerste conclusie komen. Maar het is wellicht wat voorbarig om nu al te zeggen dat er geen gegevens zijn gelekt."

Het is wellicht wat voorbarig om nu al te zeggen dat er geen gegevens zijn gelekt Cyberdeskundige Danny Mekic

Waarom deze aanval?

Mekic noemt de hack 'zeer ernstig'. "De dienstverlening van de gemeente lijkt me het belangrijkst. En als de computersystemen onbruikbaar worden gemaakt, dan kan ik me voorstellen dat dat verschrikkelijk moet zijn voor ze."

Veel over de hack is nog onduidelijk, bijvoorbeeld wie erachter zit. "In dit geval weten we het niet", zegt Mekic. "Ik denk dat het ook een tijdje zal duren voordat we daar alle informatie over te horen krijgen. Er wordt natuurlijk eerst onderzoek gedaan naar de motieven."

Kwaadwillenden zijn uit op geld of data van de gemeente Cyberdeskundige Danny Mekic

Eis voor losgeld

Volgens de technologiedeskundige wordt zo'n hack vaak om twee redenen gedaan. "Enerzijds geld. Dan maken ze de informatie ontoegankelijk en verkopen ze de sleutel voor heel veel geld. En in sommige andere gevallen gaat het om de data, dan gaat het dus om het verkrijgen van bedrijfsgeheimen."

Op geruchten over eisen voor losgeld wil burgemeester Nauta niet ingaan. "Zullen we het erop houden dat er nog heel veel bij de politie ligt qua onderzoek?" zegt ze daarover.

Contact met Universiteit van Maastricht

Mekic hoopt dat de gemeente Hof van Twente contact zoekt met de Universiteit van Maastricht. "Zij hebben eerder een vergelijkbare aanval gehad. Daar zijn ze toch wel sterk uitgekomen en ik kan me ook wel voorstellen dat er nu een aantal lessen geleerd zijn, waar de gemeente nu ook van kan profiteren."

De technologiedeskundige benadrukt wel: iedereen kan slachtoffer worden van een cyberaanval. "Zelfs als je als gemeente alles op orde hebt. Het is een illusie dat computersystemen 100 procent beveiligd kunnen worden. Er zijn altijd kwetsbaarheden. Daarom is zo'n back-up ook heel belangrijk."