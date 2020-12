Go Ahead Eagles herpakt zich met overwinning op Helmond Sport

Sam Beukema na zege van Go Ahead Eagles in Helmond

Zonder de zieke aanvoerder Jeroen Veldmate was Go Ahead Eagles al vroeg dicht bij de openingstreffer, maar Helmond-doelman Van Gassel stond succes van de opgekomen Lucassen in de weg.

Knappe openingstreffer Rabillard

Niet veel later was het wel raak voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen. Hendriks won het duel van zijn directe tegenstander en bracht Rabillard vervolgens in positie om naar binnen te komen en knap de 0-1 achter Van Gassel te krullen. Aan de overkant kwam Go Ahead daarna goed weg toen Joppen net naast het doel van Gorter kopte. De goalie van Go Ahead moest vijf minuten voor rust zelf handelend optreden bij een kopbal van Duijvesteijn.

Beukema knikt Go Ahead naar veilige marge

Aan het einde van de eerste helft drong Go Ahead aan om de marge op te voeren en was via Ross dichtbij, maar Van Gassel keerde de inzet van de Schot. Nadat ook Hendriks een goede kans onbenut liet was het op slag van rust wél raak voor de bezoekers. Uit een hoekschop van Eddahchouri wist Beukema met het hoofd voor de 0-2 te zorgen.

Helmond op zoek naar aansluitingstreffer

Na rust ging Helmond Sport op zoek naar de aansluitingstreffer en wist Duijvesteijn de spanning bijna terug te brengen, maar zijn kopbal belandde na een uur op de lat. De thuisploeg probeerde in het vervolg een doelpunt te forceren, maar het ontbeerde de nummer 15 van de Keuken Kampioen Divisie aan stootkracht en daardoor kon Go Ahead het duel redelijk eenvoudig uitspelen.

Drie punten mee naar Deventer

Gorter moest in de slotfase nog een bal met kunst- en vliegwerk over de lat tikken, maar verder kwamen de bezoekers niet meer in de problemen. Daardoor pakt Go Ahead Eagles drie punten in Noord-Brabant en herpakt het zich van de pijnlijke nederlaag tegen Jong AZ.

Helmond Sport - Go Ahead Eagles 0-2

0-1 Rabillard (19)

0-2 Beukema (45+2)

Arbiter: Bos

Geel: Vereijken

Helmond Sport: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Stans (Thomassen/67), Bosiers (Hendrikx/71), Duijvesteijn; Goselink, Vereijken, Louklili.

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Bakker, Kuipers; Idzes, Eddahchouri (Crowther/70), Brouwers; Rabillard (Eyibil/82), Hendriks (Mulenga/82), Ross (Van Hoeven/70)

