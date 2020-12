Beukema opgelucht na zege: "Dit geeft de burger weer moed"

Sam Beukema na zege van Go Ahead Eagles in Helmond

Sam Beukema vervulde vrijdagavond een belangrijke rol bij de overwinning van Go Ahead Eagles bij Helmond Sport (0-2). De verdediger had bij afwezigheid van de zieke Jeroen Veldmate de aanvoerdersband om zijn arm en dat vertrouwen betaalde hij terug met een solide optreden én een knap kopdoelpunt.

"Dat is heel mooi", glunderde Beukema na afloop. "Ik verwacht ook een appje van Jeroen (Veldmate, red.) straks. Dit is leuk, mooi dat ik die taak kon overnemen. Daarnaast is het een mooi antwoord op afgelopen dinsdag. Ik heb ook wel genoten van de manier hoe wij als team vanavond hebben gevochten. Het geeft de burger weer moed. We krijgen nog drie mooie wedstrijden voor de winterstop en daar kijk ik ook weer heel erg naar uit."



"Go Ahead Eagles-waardig getoond"

Hoe het kan dat er nu wel kansen gecreëerd werden en afgelopen dinsdag niet? "Zeg het maar", lacht hij. "Soms lukt het wel in een wedstrijd en soms niet. Je merkte ook in de kleedkamer dat er een soort van rust is nu en dat we hier gewoon verder mee kunnen, want Helmond is een taaie tegenstander. Wij hebben ons vandaag Go Ahead Eagles-waardig getoond", aldus Beukema.