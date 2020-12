Drie autobranden in Zwolle; allen ontstaan bij voorwiel

Op twee locaties in de provinciehoofdstad zijn vannacht drie auto's uitgebrand. In alle gevallen ontstond het vuur bij een voorwiel. De politie houdt dan ook rekening met brandstichting.

De eerste autobrand werd rond half een gemeld aan de Morra in de Zwolse wijk AA landen. In deze straat stonden twee auto's in brand, zo'n 25 meter bij elkaar vandaan. Bij beide wagens was het vuur bij het linker voorwiel ontstaan. Agenten hebben geprobeerd het vuur te blussen en kregen later hulp van de brandweer.

Twee auto's, één eigenaar

De twee in brand gestoken auto's blijken van dezelfde eigenaar te zijn, een koppel dat iets verderop in de straat woont. Volgens buurtbewoners is de ene auto van de man, de ander van de vrouw. Of de brandstichting een gerichte actie is geweest of stom toeval wordt onderzocht. Dat bij beide wagens het vuur bij het linker voorwiel is ontstaan doet vermoeden dat de branden geen technische oorzaak hebben.

Derde brand, ook linker voorwiel

Een kleine twee uur later stond er weer een auto in brand, deze keer op het Simon van Slingelandtplein. Ook deze brand leek te zijn ontstaan bij het linker voorwiel, wat lijkt te duiden op opzet. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

Jerrycan met brandstof gevonden

Bij de brand op het Simon van Slingelandtplein heeft de politie na onderzoek een jerrycan meegenomen. Hierin zat een brandbare vloeistof. Volgens buurtbewoners is de jerrycan eigendom van één van de omwonenden. De politie heeft de jerrycan meegenomen voor onderzoek.