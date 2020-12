Binnenstadmanager Zwolle: "Als het te druk wordt, sluiten we de winkels"

Het is een onwerkelijk beeld: de binnenstadmanager van Zwolle, die primair als taak heeft het centrum van de provinciehoofdstad te promoten, maar het publiek nu oproept vooral weg te blijven. In het ergste geval volgen zelfs drastische maatregelen: als het toch te druk wordt, gaan de winkels dicht.

Binnenstadmanager Aukje Grouwstra moet er zelf ook nog even aan wennen. Waar ze altijd haar best deed om zoveel mogelijk publiek naar de binnenstad te lokken, roept ze datzelfde publiek nu op om te overwegen weg te blijven. Het is een poging om de drukte in de binnenstad te spreiden: "Mocht je toch willen winkelen, kom dan vooral in de ochtend. We zien dat het dan nog relatief rustig is. En alsjeblieft, ga niet funshoppen. Dat kunnen we er gewoon niet bij hebben momenteel."

Extra 'Zwolse handjes'

Om het publiek te helpen bij het afstand houden, zet de gemeente vandaag extra stewards in. De Zwolse Handjes gaan er op toezien dat het niet te te druk wordt in de wachtvakken voor de winkels en kijken ook of er voldoende afstand wordt gehouden. Zo nodig kunnen zij winkeliers helpen bij het gedoseerd binnenlaten van publiek. "De stewards, of eigenlijk gastdames en gastheren, zijn er vooral om te helpen", legt Grouwstra uit.

'Desnoods gooien we de boel dicht'

Grouwstra hoopt dat de oproep effect gaat hebben, want anders zullen er drastische maatregelen genomen moeten worden: "We hebben overleg gehad met burgemeester Peter Snijders van Zwolle. Hij is natuurlijk ook voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland en weet als geen ander hoe het er voor staat wat betreft coronabesmettingen. Mocht het toch te druk worden in het centrum, dan zullen we de winkels moeten sluiten." Volgens de binnenstadmanager hebben winkeliers er begrip voor dat er in het ergste geval ingegrepen moet worden, al hopen ze dat het niet hoeft.

"We hebben de afgelopen week alle leden in de binnenstad bezocht en ze op het hart gedrukt de boel goed in de gaten te houden. De gastheren en gastdames zullen de ondernemers waar nodig ook helpen. Ter compensatie hebben alle leden ook een attentie gehad. Daar zit ook een tegoedbon voor de horeca in. Als de cafés en restaurants weer open gaan kunnen ze daar gebruik van maken."

Deventer houdt vinger aan de knop

Gisteren maakte burgemeester König van Deventer bekend dat de optie, om de winkels in de stad eerder te sluiten, ook daar op tafel ligt. Ook hij roept het publiek op vooral in de ochtend te komen winkelen, om zo drukte in de middag te voorkomen. "Het aantal besmettingen loopt in Deventer tot mijn schrik hard op", schrijft König op Twitter. "Ik maak me daar zo vlak voor Sinterklaasavond zorgen over."