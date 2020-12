Levende adventskalender in Deventer geeft "Veerkracht"

De levende adventskalender is een initiatief van de protestantse kerk in Deventer. Het thema is Veerkracht en dat is juist nu goed gekozen, vertelt predikant Saar Hoogendijk: "We hebben dat als samenleving echt nodig, die veerkracht. Dat gaat niet vanzelf, daar hebben we elkaar bij nodig. En als dit soort dingen daarbij kunnen helpen is dat heerlijk".

Elke dag tot aan kerst komt er een adventsraam bij in Deventer (Foto: RTV oost Jolande Verheij)

"Niet in je eentje"

Jos en Anneke Smeets waren direct enthousiast over de adventsramen en het thema Veerkracht: "In deze tijd heb je wel wat extra veerkracht nodig", vertelt Anneke, "het gaat er niet om dat je jezelf oppompt om sterk te zijn, maar dat die kracht je gegeven wordt, dat je het niet allemaal in je eentje hoeft te doen, maar dat je verbonden bent met anderen".

Veerkracht in het raam van Jos en Anneke Smeets (Foto: RTV Oost Jolande Verheij )

Jos en Anneke hebben het thema Veerkracht heel letterlijk verwerkt in hun raam. Hier dansen engelenveertjes voor het raam, rond woorden die veerkracht kunnen geven. Bijzonder bij dit raam is de QR-code die mensen kunnen scannen. Dan hoor je Anneke het verhaal vertellen achter het adventsraam.

Ramenroute volgen

Elke dag tijdens de adventsperiode komt er een versierd raam bij in het centrum van Deventer of net daarbuiten. De adressen zijn te vinden op de website van de Lebuïnuskerk. Zo kan je coronaproof een route lopen langs deze levende adventskalender. De ramen zijn nog te zien tot en met 26 december.