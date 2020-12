Verwachte 'sintdrukte' blijft uit; relatief rustig in Zwolle, Deventer en Enschede

De drukte vorige week vanwege het uitverkoopfestijn Black Friday deed het ergste vrezen voor vandaag, waar normaal de sinterklaasliedjes de hele dag uit de speakers zouden schallen was het juist op 5 december opvallend stil in het centrum van Zwolle. Cadeautjes kopen mocht natuurlijk, maar funshoppen werd afgeraden. De winkeliers hebben met elkaar afgesproken het niet te gezellig te maken, en niet extra veel mensen te lokken met grote acties.

Trots op Zwollenaren

Binnenstadmanager Aukje Grouwstra zag dat de Zwollenaren zich goed gedroegen. Niemand stapte zonder mondkapje een winkel in, en iedereen hield afstand: "Daar ben ik heel blij mee, en stiekem ook wel een beetje trots. Hooguit een enkeling die het even vergeet, maar ik ben onder de indruk van hoe mensen hun best doen".

Het is lastig voor een winkelier om een eventuele rij buiten zelf in de gaten te houden, of in te grijpen als het te druk is. Daarom zette het binnenstadmanagement gastheren en -dames in, te herkennen aan hun opvallende rode jasjes: "Deze mensen worden ingezet om klanten aan te spreken en te begeleiden, en zo onze ondernemers te ondersteunen".

Genoeg parkeerplek in Enschede

De drukte werd vandaag in Enschede op straat én onder de grond gemeten. De parkeergarage onder het Van Heekplein is normaal gesproken op een zaterdag vol, maar vanmiddag was er nog plaats genoeg. Dat gold ook voor de andere parkeergarages in de stad.

Volgens binnenstadmanager Duco Hoek was het gewoon "een gezellige drukte" maar was het zeker niet te druk. Vorige week was het veel drukker in Enschede meldt de manager. Hij krijgt bijval van bereikbaarheidscoördinator Peter Bult die naar lege parkeerplaatsen in de parkeergarage kijkt. Nagenoeg geen Duitse kentekens in de garage en veel minder auto's van mensen uit de regio. De coronawaarschuwing lijkt ook in Enschede te hebben gewerkt.