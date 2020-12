Menig bezorgt sterk FC Twente spectaculaire overwinning in Johan Cruijff Arena

FC Twente heeft in de Eredivisie voor een daverende verrassing gezorgd. In Amsterdam wist de formatie van Ron Jans een ijzersterke wedstrijd op de mat te leggen in de Johan Cruijff Arena en daardoor werd een matig Ajax knap met 1-2 verslagen.

De van corona herstelde Menig mocht in Amsterdam weer aan de aftrap verschijnen bij FC Twente en daarnaast was er ook een plek ingeruimd voor Ilic. Dat ging op het middenvelder ten koste van Bosch.



Twente neemt brutaal de leiding

De Enschedeërs deden in het eerste kwartier weinig onder voor Ajax en kregen ook een aantal mogelijkheden om gevaar te stichten, maar door slordige eindpasses kon doelman Onana niet op de proef worden gesteld. Halverwege de eerste helft kreeg FC Twente loon na werken door brutaal de leiding te nemen. Pleguezuelo stoomde van achteruit in gestrekte draf naar voren en bood Menig de kans om naar binnen te komen en knap, in de verre hoek, de 0-1 binnen te schieten.

Flets Ajax

Ajax liet weinig zien voor rust en maakte een ongeïnspireerde indruk. Tien minuten voor rust kwam het eerste serieuze Amsterdamse wapenfeit van de voet van Gravenberch, maar zijn inzet miste kracht om het Drommel moeilijk te maken. Aan het einde van de eerste helft kram de thuisploeg beter in het duel en nam de dreiging toe. Een poging van Tadic ging voorlangs en even later keerde Drommel een inzet van de Serviër.

Gelijkmaker Tadic na opzichtig vasthouden Brama

Ajax klopte na rust nadrukkelijker op de deur bij de bezoekers, maar de eerste kans van de tweede helft was voor Twente. Na een goede pass van Smal kon Danilo in kansrijke positie uithalen, alleen het schot van de Braziliaan ging niet tussen de palen. Aan de overkant werden de Amsterdammers in het zadel geholpen door een opzichtige overtreding van Brama op Labyad in het zestienmetergebied. De toegekende strafschop was een koud kunstje voor Tadic, 1-1.

Grote kansen voor Twente

Toch lieten de bezoekers zich niet van de wijs brengen en brachten Ajax telkens via de counter in de problemen. Met name Danilo had het vizier niet op scherp. Eerst twijfelde de spits te lang waardoor de kans verkeken was en tien minuten later kreeg hij - na een heerlijke uittrap van Drommel - een vrije doortocht, maar oog-in-oog met Onana handelde de clubtopscorer te traag en daardoor ging zijn inzet naast. Even daarvoor had Menig met een vlammend schot Onana al tot een redding gedwongen.

Menig schenkt Enschedeërs de zege

Ook in de slotfase had Twente het betere van het spel, maar het wist zichzelf nog niet te belonen. Tien minuten voor tijd kon invaller Brobbey namens de thuisploeg vrij inkoppen, maar de spits kopte net naast. Vijf minuten later viel dan toch de verdiende 1-2 voor FC Twente. Uitblinker Menig ontving aan de linkerkant de bal en wist na een lekkere dribbel Onana te verschalken in de lange hoek. Daar bleef het uiteindelijk bij in Amsterdam en daardoor boekt FC Twente een hele knappe overwinning.

Ajax - FC Twente 1-2

0-1 Menig (22)

1-1 Tadic (59/strafschop)

1-2 Menig (85)

Arbiter: Lindhout

Geel: Gravenberch

Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs (Timber/55), Blind, Tagliafico (Martinez/55); Gravenberch, Klaassen, Labyad; Promes (Antony/55), Traoré (Brobbey/46), Tadic.

FC Twente: Drommel; Ebuehi (Hilgers/80), Pleguezuelo, Pierie, Smal; Brama, Ilic (Bosch/80), Roemeratoe; Cerny (Van Leeuwen/80), Danilo (Jeremejeff/87), Menig (Zerrouki/90+2).

