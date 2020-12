PEC Zwolle grijpt tweede driepunter van seizoen na knappe zege op Vitesse

In de provinciehoofdstad startte Drost in de basis omdat Pherai niet tijdig fit was door een bovenbeenblessure. De eerste kans van de wedstrijd was voor de gastheren via Huiberts, die zijn schot gekraakt zag worden door Bazoer. Ook de rebound van Van Wermeskerken trof geen doel.

Darfalou zet bezoekers op voorsprong

Een minuut later lag de bal wel aan de overkant in het net. In de eigen zestien tastte Nakayama volledig mis en daardoor kon Darfalou de bezoekers op een 0-1 voorsprong brengen.

PEC op zoek naar gelijkmaker

PEC nam daarna het heft in handen en dat resulteerde al snel in een goede kans voor Drost, maar de aanvaller mikte na voorbereidend werk van Saymak een halve meter over. Luttele minuten later was de kans voor Reinders nóg groter, ware het niet dat hij van dichtbij over schoot. Ook Van Duinen kreeg na een half uur een goede mogelijkheid, maar zijn inzet werd geblokt door een Vitesse-been. Vlak voor rust was Van Duinen wederom dichtbij, maar Pasveer redde knap.

Rood Touré

Na rust waren de eerste kansen voor Vitesse. Een listige hakbal van Darfalou belandde op de buitenkant van de paal en aansluitend moest Zetterer in actie komen bij een poging van Openda. Na een uur spelen kwam Vitessenaar Touré stevig in op Paal en kreeg daarvoor aanvankelijk een gele kaart. Na bestudering van de VAR werd die kaart uiteindelijk veranderd in een rode prent.

Verlossende voorsprong vanaf de stip

De ploeg van John Stegeman wist direct te profiteren van het overtal, want in dezelfde minuut kon Drost van dichtbij de gelijkmaker voor zijn rekening nemen: 1-1. PEC rook bloed en ging op zoek naar de verlossende 2-1. Een kwartier voor tijd kregen de Zwollenaren dé uitgelezen mogelijkheid toen Van Duinen onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. De Haagse spits ging zelf achter de gegeven strafschop staan en faalde niet in die opzet: 2-1.

PEC Zwolle verslaat Vitesse (Foto: Orange Pictures)

Drie punten

In de slotfase vergat PEC Zwolle de wedstrijd in het slot te gooien en daardoor bleef Vitesse hoop houden op een punt. Uiteindelijk wist de thuisploeg de drie punten over de streep te trekken.

PEC Zwolle - Vitesse 2-1

0-1 Darfalou (7)

1-1 Drost (66)

2-1 Van Duinen (75/strafschop)

Arbiter: Higler

Geel: Bero, Drost, Reijnders, Bazoer

Rood: Touré (Vitesse/65)

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Nakayama, Paal; Saymak (Clement/83), Strieder (Van Polen/76), Huiberts; Reijnders, Van Duinen, Drost.

Vitesse: Pasveer; Doekhi, Rasmussen, Bazoer, Broja; Tannane (Manhoef/71), Bruns (Openda/46), Bero, Touré; Darfalou (Tronstad/71) en Wittek.

