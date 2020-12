Matchwinner Queensy Menig: "Mooiste wedstrijd uit mijn leven"

Het ene moment zit je in quarantaine vanwege een coronabesmetting en het andere moment zorg je er eigenhandig voor dat FC Twente een fraaie overwinning boekt bij Ajax (1-2). Het was een week van uitersten voor matchwinner Queensy Menig, die in 'zijn' Amsterdam naar eigen zeggen de mooiste wedstrijd uit zijn leven speelde.

"Op professioneel niveau is dit inderdaad mijn mooiste wedstrijd", sprak Menig na afloop met een brede lach op zijn gezicht. "Het is sowieso de eerste keer dat ik twee doelpunten scoor in een eredivisiewedstrijd. Daarnaast is het de eerste dat ik tegen een topclub scoor én win. Dus het plaatje is gewoon compleet vanavond en daarom ben ik blij"

"Ik was gebrand"

Menig ondervond weinig last van zijn coronabesmetting en was weer gemotiveerd om te mogen spelen. "Ik was heel erg gebrand. Voor die positieve test zaten we er als team heel lekker in. Ik wilde die flow vasthouden. Dan word je twee weken in isolatie gegooid en dan voel je je kut. Ik had verder geen klachten. Uiteindelijk ben ik nu heel blij en ga ik lekker nagenieten", aldus Menig.