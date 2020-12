Huiberts blij met zege: "Vitesse in de eerste helft van de mat getikt"

In eigen stadion boekte PEC Zwolle zaterdagavond een belangrijke overwinning. Vitesse werd met 2-1 verslagen en dat betekende de tweede winstpartij van het seizoen voor het team van John Stegeman. Middenvelder Dean Huiberts was opgetogen na de zege op de Arnhemmers.

"Dit is heerlijk, dit is de nummer twee van de Eredivisie", zei Huiberts na afloop. "Ze hebben tegen hele goede tegenstanders gewonnen en spelen heel goed voetbal. Dan is het zo lekker als je nu de drie punten pakt. Dus dit is heerlijk", vervolgt de middenvelder, die baalde van de vroege achterstand. "Onnodig, vind ik. Je krijgt een goal tegen die echt niet hoeft te vallen. Misschien een beetje slecht verdedigd, want die moet weggewerkt worden."

"Van de mat getikt"

Na de openingstreffer werd het Zwolse spel uitstekend volgens Huiberts. "Ik denk dat we na de 1-0 Vitesse van de mat hebben getikt in de eerste helft. Ik denk dat we de beste eerste helft van het seizoen hebben gevoetbald. Dan moet het wel uitbetaald worden in doelpunten en dat lieten we voor rust na. Gelukkig hebben we dat in de tweede helft wel gedaan."

"Ik moet meer gaan scoren"

Er werden maar liefst zeven minuten blessuretijd bijgetrokken in Zwolle en daardoor bleef het lang spannend. Huiberts had - met een goede kans - het duel definitief in het slot kunnen gooien. "Die moet er gewoon in", beseft hij. "Van Polen kwam na afloop direct naar me toe en zei: 'wil jij niet scoren ofzo?' Haha, het zit daarin nog niet mee. Ik moet gewoon meer gaan scoren en assists geven."