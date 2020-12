Drukte bij kerstboomverkopers: 'sinterklaas eruit, kerstboom erin'

Elferink Kerstbomen in Harbrinkshoek heeft het op deze zesde december drukker dan de afgelopen jaren. "Door de corona begon de drukte dit jaar al anderhalve week eerder, maar we merken nu wel dat mensen staan te springen om de kerstboom in huis te halen", zegt eigenaar Brandon Elferink.

Nog steeds gevolgen van vernielingen

Die drukte was meer dan welkom, want het bedrijf werd de afgelopen jaren geplaagd door vandalisme. In 2017 werden de toppen van zo'n vijfhonderd bomen vernield. "Daar ervaren we nu nog steeds de gevolgen van, want van bepaalde soorten moeten we extra exemplaren aankopen. Het duurt nog wel een aantal jaar voordat die bomen weer uit eigen kweek komen", vertelt Brandon.