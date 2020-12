Vloet tevreden met punt in De Kuip: "Meer dan verdiend"

Heracles Almelo speelde zondagmiddag in Rotterdam met 0-0 gelijk op bezoek bij Feyenoord. Ondanks dat er misschien wel meer in had gezeten, was Rai Vloet uiteindelijk tevreden met een punt.

"Of dit gelijkspel een felicitatie waard is? Ik denk het wel", vond de middenvelder na afloop. "In de eerste helft krijg ik een goede kans, die moet er absoluut in. Daarentegen kregen we ook een handvol kansen tegen. Als je dat tegenaan elkaar wegstreept ben ik ik wel blij met een punt.

"Boost om punten te pakken"

Volgens Vloet bood Heracles goed tegenstand tegen het matige Feyenoord. "Tot die rode kaart is het gewoon een wedstrijd. Daarna kregen zij wel het overwicht en gaan ze komen. Maar op een paar kleine kansen na zijn ze ook niet gevaarlijk geworden. Complimenten naar het hele elftal. We hebben hard gevochten dus het punt is verdiend. Het is een goede boost om de laatste drie wedstrijden van het jaar te gaan vlammen en punten te pakken", besluit de middenvelder.