'Kerstengelen' van Stichting Present zorgen voor lichtpuntjes

Zomaar iemand verrassen met een bezoekje of een bescheiden cadeautje afgeven bij de voordeur... de kerstenengelen van de Stichting Present brengen in Almelo lichtpuntjes in de donkere dagen voor kerst.

Ingrid is kerstengel voor een 19-jarige jongen zonder vaste woon- en verblijfplaats. "Ik vond daklozen altijd een beetje eng, intimiderend", vertelt ze.

Nu ze contact heeft met Frank (niet zijn echte naam), kijkt ze toch anders tegen daklozen aan.

Een klik

"Ik dacht altijd dat het bij daklozen ging om mannen van veertig plus. Dat ook jongeren dakloos konden zijn, daar had ik geen idee van". Frank vertelde haar dat hij niet de enige dakloze jongere is in Almelo. Dat raakte haar. In de adventstijd treffen ze elkaar wekelijks.

"We hebben echt een klik", vertelt ze. "Ik wil een luisterend oor voor hem zijn." Ingrid wil zeker geen hulpverlener zijn, daar heeft Frank de buik van vol.

Bon voor de kapper

Bij haar kapper vertelde Ingrid over 'haar' dakloze. "En toen kreeg ik een kappersbon voor hem en hij heeft zich twee dagen daarna al laten knippen".

Voor haar is een kappersbezoek de normaalste zaak van de wereld, 'maar dat iemand met zo iets kleins zo blij kan zijn...' Het voelt voor haar alsof ze vleugels kreeg. Engelenvleugels.

Eenzame ouderen

Ook Danielle en haar echtgenoot uit Vroomshoop gaven zich op om kerstengel te zijn. Zij werden gekoppeld aan een 82-jarige alleenstaande dame.

Danielle: "We willen juist in deze coronatijd iets betekenen voor een ouder iemand. Vaak zien ouderen hun kinderen of kleinkinderen heel weinig en zo kun je toch een lichtpuntje zijn voor een ander." Ze hebben al een paar keer gebeld en zijn op bezoek geweest. "Het was heel gezellig."

Een afgebakende periode

Ruth Dam coördineerde de actie van de Stichting Present in Almelo. De actie werd al eerder gehouden, onder meer in Apeldoorn en grotere steden in Friesland. De actie bleek daar een groot succes. "Mensen willen juist in deze tijd van het jaar graag iets doen voor een ander", zegt Ruth. "En het gaat om een duidelijk afgebakende periode. Na vier weken is het ook weer klaar."

Al staat het mensen altijd vrij om het contact aan te houden. Ingrid: "Ik denk wel dat ik contact blijf houden met Frank. Ik vind dit zo bijzonder , ik hoop zo dat hij een woning gaat vinden en dat hij misschien een studie gaat doen of een baan gaat zoeken. Het geeft me voldoening, dat ik een lichtpuntje kan zijn voor hem."

Zondag 13 december in Hoogtij.