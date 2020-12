Grote meerderheid Provinciale Staten steunt motie voor veilige oversteek N35 bij Haarle

Een grote meerderheid in Provinciale Staten, bestaande uit CDA, VVD, PvdA, Forum voor Democratie, CU, D66, SGP, Fractie Mooi Overijssel en Groep Schönbaum, dient woensdag een motie in voor een veilige oversteek op of onder de N35 bij Haarle.

Eind vorige maand kwam na een jarenlange lobby het besluit van de minister en de regio om de N35 op te waarderen en samen 200 miljoen euro beschikbaar te stellen. "Dit is een mooi resultaat en leidt tot een forse verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en de doorstroming op en rond de N35. In dit besluit was echter niets geregeld over een veilige oversteek voor fietsers, in het bijzonder de schoolgaande jeugd in Haarle", schrijft het CDA Overijssel in de aankondiging van de motie.

'Kleine Calimero'

Plaatselijk Belang Haarle had na het bekend worden van de plannen al teleurgesteld gereageerd. "Haarle blijft achter als een kleine Calimero", stelde Ron Vloedgraven namens Plaatselijk Belang. "Haarle heeft recht op meer aandacht en meer oplossingen."

De indieners van de motie zijn er nog niet uit wat de beste oplossing is voor Haarle. "De inwoners in Haarle hebben voorkeur voor een tunnel, maar als mocht blijken dat een viaduct voor fietsers een betere oplossing is, dan blijft dat ook dat nog een optie. Wellicht valt de oversteek grotendeels te financieren vanuit verschillende budgetten die nog beschikbaar zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N35."