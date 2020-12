'Hackers eisen 750 duizend euro van gemeente Hof van Twente'

De hackers die de backupsystemen van de gemeente Hof van Twente in gijzeling hebben, willen 750 duizend euro om de bestanden weer vrij te geven. Althans, volgens De Volkskrant. Het dagblad heeft contact gezocht met de criminele groepering die verantwoordelijk is voor de aanval met gijzelsoftware. De gemeente zegt in de krant niet op de hoogte te zijn van de geldeis.

Vorige week gingen er al geruchten rond over de geldeis. Burgemeester Nauta van Hof van Twente wilde toen niet op die geruchten reageren. "Zullen we het erop houden dat er nog heel veel bij de politie ligt qua onderzoek?" zei ze daarover tegen RTV Oost.

Bitcoins

Bij de hack werden vorige week 24 virtuele servers van de gemeente vol data vernietigd. Daarnaast hebben de criminelen de back-upsystemen versleuteld. Volgens de gemeente bleken de gegevens vooralsnog niet in verkeerde handen gevallen te zijn.

Het gaat om de financiële administratie, e-mails en persoonlijke gegevens van burgers. De hackers willen vijftig bitcoins (een digitaal betaalmiddel, omgerekend 750 duizend euro) voor de sleutel om de bestanden weer te herstellen.

'Contact us fast'

Volgens De Volkskrant heeft de gemeente na de hack een bericht ontvangen van de groepering: ‘Hello, need data back? Contact us fast.’ Nauta zegt dat de beslissing om daar niet op in te gaan, is genomen op advies van de politie. "De politie heeft uitdrukkelijk verzocht om hen de tijd te geven onderzoek te doen. Dat advies heb ik gerespecteerd."

De vraag of dat betekent dat de gemeente uit principiële overwegingen niet wil onderhandelen of betalen, kan ze niet beantwoorden. Nauta: "Daar heb ik geen antwoord op. Ik vind ook niet dat ik mijn eentje zo’n beslissing moet nemen. Daar wil ik met de fractievoorzitters over praten. En uiteindelijk gaat de gemeenteraad over de besteding van geld."