Twents opent de voordeuren van haar bussen weer voor reizigers

Dankzij het gebruik van kuchschermen bij de chauffeurscabine kunnen reizigers van Twents vanaf vandaag weer instappen via de voordeur. Het is een stap richting het gebruik van de lijnbussen zoals het was voor corona zijn intrede deed, aldus de vervoerder.

TNO heeft namens de gezamenlijke vervoersbedrijven onderzoek gedaan naar het effect van kuchschermen. Daaruit bleek dat het plaatsen van kuchschermen bij bus- en tramchauffeurs, in combinatie met het openen van alle deuren bij het halteren, de kans op blootstelling aan mogelijke virusdeeltjes verder verkleint. Daarom worden alle bussen en trams in Nederland de komende periode uitgerust met kuchschermen.

Mondkapjes verplicht

De afgelopen weken is Keolis Nederland, het moederbedrijf van Twents, bezig geweest om de bussen op deze nieuwe situatie in te richten. De kettinkjes, die de chauffeurscabines de afgelopen maanden afschermden van de reizigers, zijn verwijderd.

Omdat de voordeuren open gaan, kunnen reizigers weer met pin betalen bij de chauffeur. Eerder konden passagiers als vervanger van de pin via een QR-code in de bus of de Keolis-app een RITkaart kopen. Hiermee betaalden sommige reizigers tijdelijk minder voor hun reis, omdat deze tijdelijke RITkaarten op basis van tijd in plaats van afstand werden verkocht.

Eerste rij stoelen

Nu pinnen vanaf vandaag weer kan, vervalt de mogelijkheid om via de QR-code in de bus kaartjes te kopen. Vanwege de anderhalvemetermaatregel kan de eerste rij stoelen direct achter de chauffeur nog niet worden gebruikt door reizigers.

Daarnaast opent de chauffeur bij het aandoen van een halte alle deuren. Zo wordt de toevoer van frisse lucht in de bus bevorderd. Het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer, op stations en bij bushaltes, is verplicht voor reizigers van 13 jaar of ouder.