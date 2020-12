Black Monday: horeca voert actie met bitterballen en hamburgers in Denekamp

De Black Monday-actie is een knipoog naar Black Friday, de actie waarbij een grote groep winkeliers met hoge kortingen strooide. Het leidde, in combinatie met de Sinterklaasinkopen, tot drukke winkelstraten en veel omzet bij de ondernemers. De horeca zag het met lede ogen aan, want de sector zit al vanaf half oktober noodgedwongen dicht.

Brulsburger

De hamburgers die vanmorgen gratis aan de man werden gebracht hebben de naam 'Brulsburger' meegekregen. Vernoemd naar, inderdaad, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Hij is de voorzitter van het Veiligheidsberaad. 'Op = Op' staat er op de foodtruck, maar het is bovendien opheffingsuitverkoop want horeca-ondernemers lopen op hun laatste benen.

Horeca-ondernemer Mark Fox staat ze te bakken, de Brulsburgers. "Het is vijf voor twaalf voor de horeca en het is hard nodig dat er gekeken wordt naar de steunmaatregelen en dat die niet worden ingekrompen zoals nu de bedoeling is", aldus Fox.

Honderd procent compensatie

Fox hoopt dat er meer steun komt voor de horeca. "Het is wel zo dat wanneer wij honderd procent gesloten moeten zijn, wij ook honderd procent gecompenseerd moeten worden."

Nog meer eigen geld kunnen de horeca-ondernemers er niet in stoppen, luidt de boodschap aan het adres van de regering. Perspectief blijft daarbij het toverwoord. "Wij willen een concrete datum."

Restaurants open

Sommige sectoren binnen de horeca zouden ook eerder open moeten kunnen. "Wij begrijpen niet waarom een restaurant gesloten moet blijven. Ik snap dat je nu niet met 1500 man een evenement kan organiseren, maar waarom een restaurant nu niet open kan, dat snappen we niet."

En de nood is hoog. "Wij houden het nog vol tot en met april maar dan is ook bij ons rockbottom gehaald."

Perspectief

Een groep horecaondernemers voert vandaag ook actie in Den Haag. Ze eisen van de overheid meer financiële steun en meer perspectief, zoals een concrete datum waarop ze weer open mogen.

Ondanks de eerdere steunmaatregelen hebben ondernemers bijna vier miljard aan reserves en privévermogen in hun bedrijven gestoken. Alles om de zaak overeind te houden en personeel in dienst te kunnen houden. De rek is er bij vele bedrijven uit, beweert de sector.