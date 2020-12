Wat kost het lege voormalige azc de gemeente Borne per jaar?

Zijn de beheer- en onderhoudskosten van het voormalige azc in Azelo werkelijk 4,5 ton per jaar? Het CDA in Borne wil dat van de gemeente weten in vragen aan het college. Het gemeentebestuur wil het pand opnieuw verhuren. Het CDA ziet in gedeeltelijke sloop een mogelijkheid om de kosten te drukken.

Het voorstel van het college om opnieuw asielzoekers in het pand te huisvesten, leidde vorige week tot beroering in de raad. Alle partijen riepen wethouder Michel Kotteman ter verantwoording. Hij was zonder de raad in te lichten in gesprek gegaan met het COA over de verhuur van het pand voor een periode van drie jaar. Er zouden zo'n driehonderd statushouders in gevestigd worden.

De raad zette, in ieder geval voorlopig, een streep door dat plan door het college middels een motie te dwingen in gesprek te gaan met omwonenden en de raad.

Migrantenhotel

Het college moet nu op zoek naar partijen die het voormalige azc willen huren. Een optie is volgens het CDA een migrantenhotel. Bovendien ligt er een aanvraag tot “beschermd wonen” onder regie van Enschede in samenwerking met Borne, aldus de partij in haar vragen aan het college.

Het CDA in Borne zet vraagtekens bij de hoge onderhoudskosten voor het pand dat ook al eens dienst deed als jongensinternaat. Fractievoorzitter Bert Oude Lansink zegt van het college begrepen te hebben dat het gaat om een bedrag van 4,5 ton. De partij wil weten waarop dat bedrag is gebaseerd en hoe die kosten kunnen worden gedrukt.

Is sloop een optie?

De partij ziet gedeeltelijke sloop van het pand als serieuze optie. "Waarom is de optie van slopen door de Gemeente Borne als eigenaar niet serieus meegenomen als reële optie in de overwegingen van het college om tot een voorstel voor herontwikkeling van het azc-terrein te komen", stelt fractievoorzitter Bert Oude Lansink van het CDA in schriftelijke vragen.

Oude Lansink wil van de wethouder weten of hij bereid is een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar gedeeltelijke sloop van het pand.

Twintig belangstellenden

Het college heeft aangegeven dat er zo'n twintig gegadigden zijn voor het pand. Het CDA wil graag een lijst met daarop de belangstellenden. Per belangstellende moet het college aangeven of het een geschikte partij zou kunnen zijn om het pand aan te verhuren.