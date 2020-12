Familie Quick uit Aadorp opnieuw voor Raad van State wegens conflict over cateringbedrijf

De familie Quick uit Aadorp is bij de gemeente Almelo geen onbekende. Ze vecht al jaren voor een omgevingsvergunning voor een cateringbedrijf, een vergunning die de gemeente weigert te verlenen. Vandaag mocht de Raad van State zich buigen over een nieuwe eis van de familie: de opgelegde dwangsom voor de staking van het bedrijf moet van tafel.

Hoe zat het ook alweer? De familie Quick wil in 2017 een cateringbedrijf beginnen in de loods bij hun woonhuis in Aadorp aan de Peppellaan. Zelf zegt de familie hierover aangemoedigd te worden door ambtenaren van de gemeente, die de familie ervan verzekeren dat met een paar aanpassingen een vergunning voor het bedrijf verleend kan worden.

Langdurige strijd

Maar uiteindelijk besluit de gemeente toch anders en wordt in december van datzelfde jaar de aanvraag voor een vergunning geweigerd. De vestiging van 'Broodje bij de Brug' in een loods in de woonwijk is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Almelo kan daarvan afwijken, maar kiest ervoor om dat niet te doen.

Quick kiest ervoor toch door te willen gaan met zijn onderneming en dat levert de familie een langdurige strijd met de gemeente op. Inmiddels is de loods op laste van een dwangsom ontruimd en heeft ook de eigenaar van wie Quick de loods huurde, de huur opgezegd.

Ontruiming van loods onterecht?

Toch stond Quick vandaag weer voor de rechter, ditmaal vastbesloten om de dwangsom van tafel te krijgen in het hoger beroep bij de Raad van State. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd: de loods is al ontruimd en dus hoeft de familie ook geen dwangsom meer te betalen. Toch, zo oordeelde raadsman Marcel Middelkamp namens de familie, valt er met het ongeldig verklaren van de dwangsom nog wel iets te halen.

Als de dwangsom onterecht is opgelegd, dan is ook de ontruiming van de loods onterecht. En dat zou betekenen dat de mogelijkheid om de loods opnieuw te huren en er een keukeninrichting te plaatsen, weer op tafel ligt.

Koken zonder keuken

Want niet alleen heeft het cateringbedrijf veel omzet misgelopen door de vergunning die maar nooit werd verleend; ook de familie zelf heeft nu geen keuken meer. In het naastgelegen woonhuis dat de familie huurt, zit al sinds 1993 geen keuken.

“Ze koken op een klein gaspitje en soms buiten”, zegt Marcel Middelkamp, verwijzend naar familie. “Op last van de rechtbank moest de eigenaar (van het woonhuis, red.) wel de huur van de woning verlagen, vanwege het ontbreken van de keuken.”

Daarnaast mocht de dart- en biljartvereniging van de familie Quick wel legaal gebruikmaken van de loods, maar is die door de opzegging van de huur en de ontruiming óók dakloos geworden, aldus Middelkamp.

Schade niet door dwangsom

De woordvoerders van de gemeente zeggen dat de schade die de raadsman benoemt, niet is ontstaan door de dwangsom, maar door de weigering van de omgevingsvergunning voor de catering. De schade mag dus in deze rechtszaak over de dwangsom geen rol spelen, volgens hen.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak. De voorzitter van de Raad meldde dat hij nog niet wist naar welke kant de bal gaat rollen. Maar twijfels had hij zeker.