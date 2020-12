Dood baby verscheurt Deventer familie, moeder steunt verdachte onvoorwaardelijk

De deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut zijn er van overtuigd; de dood van een 8 maanden oude baby in Deventer, in februari 2018, is gekomen door zeer ernstig extern trauma. Het heftig heen en weer schudden van de baby, misschien zelfs een klap, hebben zodanig zwaar hersenletsel veroorzaakt dat het jongetje aan de gevolgen daarvan is overleden. De moeder van het kindje gelooft echter onvoorwaardelijk in de onschuld van haar man, de stiefvader van het jongetje.

De emoties in de rechtbank waren voelbaar vandaag. De 32-jarige R.S. uit Deventer wordt verdacht van het opzettelijk van het leven beroven van zijn jonge stiefzoon. Dood als gevolg van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Deskunidigen

Er zijn verschillende deskundigen gehoord in deze zaak. De bevindingen van de kinder-patholoog die het overleden kindje heeft onderzocht, een forensisch arts van het NFI en daarnaast een kinderarts, die door de verdediging is opgeroepen als getuige.

Het Nederlands Forensisch Instituut zegt dat alleen extreem geweld dit type hersenschade heeft kunnen veroorzaken. De arts van het NFI heeft aan de rechtbank uitgelegd wat de bevindingen waren van het onderzoek op het lichaampje van het overleden jongetje.

Wiegedood of trauma

De verdediging heeft een kinderarts gevraagd om een verklaring af te leggen over een andere mogelijke doodsoorzaak dan trauma. De kinderarts denkt dat de bloedingen in de hersenen het gevolg kunnen zijn van een stollingsafwijking. Het jongetje was een prematuur, een te vroeg geboren kindje, was soms overprikkeld, weigerde wel eens de fles en was gespannen. Zijn ontwikkeling liep ook iets achter.

Wiegedood (een doodsoorzaak die wordt vastgesteld als er medisch geen verklaring is voor het plotseling overlijden van kinderen tussen de 0 en 2 jaar oud in hun slaap) zou een verklaring kunnen zijn. Waarbij de verdachte geprobeerd heeft het kindje 'wakker te schudden'. Maar, verklaarde R., 'dat ging niet met geweld'.

'Word wakker, word wakker'

R. ontkent, ook al in een eerder stadium van deze strafzaak, dat hij het kindje opzettelijk en extreem hard heen en weer heeft geschud. Toen hij bij het jongetje ging kijken om hem een fles te geven lag het kindje bijna levenloos op zijn buik in het bedje. Hij probeerde een teken van leven te krijgen van de baby en heeft, geeft hij toe, het jongetje opgepakt onder de okseltjes en heen en weer geschud, een tik op de wang gegeven, roepend; word wakker.. word wakker. "Ik wilde een teken van leven. Hij keek zo raar, ademde nog een keer gek, maar ik kreeg geen reactie.."

Paniek

Tijdens de zittingsdag wordt de 112-melding afgespeeld van die bewuste dag. Op verzoek van de verdediging. Daarin hoor je de emotie van de verdachte, je voelt bijna de paniek, hij roept tegen de medewerker dat er een ambulance moet komen, dat hij niet weet wat hij moet doen, hij schreeuwt en vraagt om hulp. "Hij doet niks meer."

Op de achtergrond hoor je de verdachte met, waarschijnlijk de moeder, praten over hoe hij het jongetje aantrof in bed en dat hij probeerde een reactie te krijgen.

Familieruzie

De zaak speelt al drie jaar en in die tijd is er in het gezin veel gebeurd. De biologische vader van het overleden kindje wijst de verdachte als dader aan. Ook de zus van de moeder en de oma van het overleden jongetje, denken dat R.S. schuldig is aan de dood van het 8 maanden oude babytje.

Het verdriet en de verwijten verscheuren de familie. De moeder van het jongetje is overtuigd van de onschuld van haar, inmiddels zijn ze getrouwd, man. Ze hebben ook samen een dochtertje van 7 maanden oud. Moeder voelt zich in de steek gelaten door haar eigen moeder en zus.

Chalet

De gezinssituatie is volgens moeder en verdachte onwerkbaar. Hij mag niet altijd thuis wonen, omdat de biologische vader van een van de andere kinderen dat niet wil. Hij heeft ook een chalet waar hij verblijft. Sinds de geboorte van zijn dochter is hij wel vaker thuis. 'Onwerkbaar en onwenselijk' zegt ook de rechter.

De reclassering heeft in een rapport vastgesteld dat R.S. een rustige bedachtzame man is, dat er geen reden is voor gevaar voor de andere kinderen. Ook een psycholoog geeft aan dat er geen stoornis is vastgesteld bij R.

'Laat mijn man vrij'

Moeder doet een oproep aan de rechtbank in een slachtofferverklaring. "Ik hoop dat u naar mij luistert als moeder, ik heb altijd het gevoel gehad dat er 'iets niet goed' was met mijn zoontje. Mijn man en hij hadden een speciale band. Hij is zorgzaam. Ik hoop dat u mijn man vrijspreekt."

Morgen gaat de rechtszaak verder, dan zal er een strafeis komen van de officier van justitie en mogen ook de advocaten hun pleidooi houden. De advocaat van de verdachte heeft al aangegeven voor vrijspraak te gaan. De rechter heeft al gezegd dat er niet eerder dan 12 januari een uitspraak komt.