Doe mee met de Oosttribune Oliebollen Bingoshow!

Zonder training geen prestaties... Op eerste en tweede kerstdag spelen we op Radio Oost een kerstbingo. De ideale voorbereiding op de Oliebollen Bingoshow. Download hier je kerstbingokaart.

Oosttribune Oliebollen Bingoshow

Je ziet de Oosttribune Oliebollen Bingoshow op dinsdag 29 december op Facebook en op TV Oost vanaf 19.30 uur. We spelen twee bingoronden op TV Oost en één extra bingoronde via Zoom.

Speel je alleen mee op TV Oost?

Vraag dan hier je twee unieke oliebollenbingokaarten aan .

Speel je mee op TV en daarna de extra Zoom-ronde?

Vraag dan hier je drie unieke oliebollenbingokaarten aan .

De kaarten worden direct per e-mail toegestuurd. Meespelen kan op je laptop, pc, tablet of smartphone.

In beeld meespelen via Zoom

Live in beeld meespelen? Dat kan met de gratis applicatie Zoom. Meld je aan via onderstaand formulier en je ontvangt dan vlak voor de uitzending een link om via Zoom mee te spelen. In beeld spelen via Zoom kan via je laptop, pc of tablet. Wanneer je via je smartphone ‘Zoomt’ heb je een extra apparaat/scherm (tablet, laptop, pc) nodig om je online bingokaart op te tonen, omdat je op je smartphone niet twee browsers naast elkaar kunt openen.

Prijzen

We spelen twee bingorondes + een extra bingoronde voor de Zoom-spelers. Elke ronde zijn er mooie prijzen te winnen.

Bingoronde 1 en 2:

LG LED-tv Oliebollen Bingoshow (Foto: Expert L.E.C. Hengelo)

Heb je een volle kaart in ronde 1 of 2 dan win je een fantastische tv van Expert LEC in Hengelo. In ronde 1 kun je de trotse eigenaar worden van een Hisense QLED tv met superscherpe Ultra HD-beeldkwaliteit t.w.v. maar liefst 899 euro. In ronde 2 valt er een LG LED-tv te winnen, wederom met Ultra HD-beeldkwaliteit t.w.v. 699 euro. Zo kom je die lockdown wel door, lekker onderuit gezakt voor je nieuwe tv met je favoriete zender TV Oost.

Goodiebags Oliebollen Bingoshow (Foto: Roetgerink Mode & Schoenen)

Heb je een horizontaal rijtje in ronde 1 of 2, dan win je een goodie bag van Roetgerink Mode & Schoenen. Deze grote tas is gevuld met geweldige verrassingen van de mooiste modemerken. We hebben ze voor mannen en voor vrouwen. Hou je van mode? Dan wil je dit hebben!



Welness-arrangement voor 2 personen Oliebollen Bingoshow (Foto: Saré Thermen & Beauty)

Heb je een verticaal rijtje, dan win je een wellness-arrangement voor 2 personen bij Saré Thermen & Beauty in Oldenzaal, waar je lekker een hele dag gaat ontspannen. Het arrangement bestaat uit: Sauna-entree voor 2 personen, koffie of thee bij ontvangst, lunchplankje of daghap, keuze uit 25 minuten ontspanningsmassage, gelaatsmassage of creambath. Kies je eigen moment in 2021 en geniet.





Gourmetstel (Foto: Princess)

Heb je een diagonaal rijtje, dan win je een gourmetstel voor 8 personen. Uit eten gaan kan niet, maar is ook niet meer nodig. Want met dit gourmetstel maak je zelf de allerlekkerste gerechten. Vlees, vis, groenten, pannenkoekjes, het kan allemaal. Dat wordt smullen!

Bingoronde 3 voor Zoom-spelers

Tuinbank Oliebollen Bingoshow (Foto: Kees Smit)

Heb je een volle kaart in deze extra bingoronde voor Zoom-spelers, dan win je een prachtige Sunyard Oxford tuinbank van Kees Smit Tuinmeubelen. Deze teakhouten tuinbank is een aanwinst voor je tuin of balkon. Hij kan het hele jaar buiten blijven staan en natuurlijk krijg je er een heerlijk zacht zitkussen bij.

Deelname aan de Oosttribune Oliebollen Bingoshow is gratis. De prijzen zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen. RTV Oost gebruikt de gegevens van deelnemers volgens ons privacystatement alleen voor de prijsafhandeling. Voor Zoom-spelers is daarnaast ook het privacystatement van Zoom van toepassing.