Hoogleraar over cyberaanval Hof van Twente: losgeld betalen is zeker een optie

De hackers die de backupsystemen van de gemeente Hof van Twente in gijzeling hebben, willen 750.000 euro om de bestanden weer vrij te geven. "Je hebt het morele, waarin je vindt dat je niet met criminelen moet handelen en je hebt het pragmatische", zegt hoogleraar Aiko Pras. "De politie zegt meestal: niet betalen, terwijl de verzekering vaak zegt: je moet wel betalen."

Veel informatie verloren

Burgemeester Nauta zei vorige week dat veel informatie verloren is gegaan en dat de gemeente moet werken aan een compleet nieuwe infrastructuur. "Als de schade honderd keer groter is dan het losgeld, dan moet je soms maar betalen", zegt Pras daarover. "Maar als het een factor twee of drie is, dan kan ik me voorstellen dat je het systeem opnieuw opbouwt en niet met criminelen in zee gaat."

De hoogleraar aan de Universiteit Twente noemt het betalen van losgeld 'een heel moeilijke afweging'. Maar stel: het opnieuw inrichten van het systeem kost Hof van Twente in totaal twee miljoen euro. Pras: "Dan zou ik ervoor kiezen om het opnieuw op te bouwen."

Pras over het betalen van losgeld:

Maastricht betaalde losgeld

Het betalen van losgeld gebeurt vaker, zo maakte de Universiteit Maastricht vorig jaar 197.000 euro over aan hackers. "Er wordt zeker weleens betaald", zegt Pras. "Het bijzondere van Maastricht was dat ze het in de openbaarheid hebben gebracht. Meestal proberen slachtoffers niks te zeggen: dan betalen ze wel, maar zeggen ze niks. Maar dan leren andere overheidsinstellingen er niet van en kunnen criminelen gewoon doorgaan.

Pras hoopt dat Hof van Twente leert van de Universiteit Maastricht. "Wat ze in Maastricht heel goed hebben gedaan, is communiceren wat ze verkeerd hebben gedaan. Ik hoop heel erg dat Hof van Twente dat ook gaat doen, zodat andere gemeenten en bedrijven er ook van kunnen leren."

'Beveiliging bij veel gemeenten zwak'

De hoogleraar stelt dat de beveiliging bij veel gemeenten te wensen over laat. "De beveiliging is helaas niet goed. We hebben een heel mooie website, die scannen alle gemeentes op zwakheden. Bijna alles op die kaart is rood en dat betekent toch dat er veel zwakheden zijn."

Volgens Pras worden de zwakheden door gemeenten vaak weggemoffeld. "Wat gemeentes vaak zeggen is dat het niet om hun primaire systemen gaat. Nee, maar daarmee kom je wel vaak op een netwerk en komen ze stapje voor stapje dichter bij je belangrijkste systemen. Je moet ook systemen die minder belangrijk zijn, goed beveiligen."