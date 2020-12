Coronabesmettingen op Carmel College Salland stijgt explosief; school stuurt 1450 leerlingen naar huis

Het aantal coronabesmettingen op het Carmel College in Raalte is sinds het afgelopen weekend enorm opgelopen. Van de ruim 1450 leerlingen op afdeling HAVO/VWO zijn 50 leerlingen inmiddels positief getest. Om meer besmettingen te voorkomen zijn vandaag alle klassen naar huis gestuurd.

Volgens Wendy Lemstra, directeur onderwijs, een vervelend maar noodzakelijk besluit. "Tot nu toe leken we de dans als school aardig te ontspringen, maar eind vorige week liep het aantal besmettingen ineens gigantisch op. Het afgelopen weekend kwamen er wederom besmettingen bij waardoor de telefoon vanochtend roodgloeiend stond. Dat heeft ons doen besluiten om, in overleg met de GGD, de deur voorlopig voor de leerlingen op slot te doen. De docenten zullen in ieder geval tot aan 18 december online les gaan geven."

Geen risico lopen op meer besmettingen

De leerlingen zijn vandaag om en om in kleine groepjes naar huis gestuurd en ouders zijn per e-mail geïnformeerd. "Natuurlijk vinden we het vervelend om dit te moeten doen, maar we willen geen enkel risico op nog meer besmettingen lopen", zegt Lemstra.

"Eind deze week gaan we bekijken of de examenklassen misschien nog wel fysiek les kunnen krijgen in aanloop naar de toetsweken die ze na de kerstvakantie hebben."

Geen lessenstop op VMBO

Voor de andere afdeling van het Carmel College Salland, het VMBO, geldt de stop op fysieke lessen niet. Daar is het aantal besmettingen volgens de schooldirectie een stuk lager. Een verklaring daarvoor heeft de directeur onderwijs niet. "We hebben de leerlingen van de afdeling HAVO/VWO nog wel gevraagd of er misschien een aantal feestjes zijn geweest waardoor het aantal besmettingen onder de leerlingen is opgelopen, maar ze hebben ons verzekerd dat dat niet aan de orde is geweest."

De school prijst zich wel gelukkig dat er onder de positief bevonden leerlingen en docenten geen ernstige ziekte verschijnselen door Covid-19 zijn. "Het beperkt zich gelukkig tot milde klachten", aldus Lemstra.