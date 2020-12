Onderzoek GGD IJsselland: 'Zeven procent viert feestdagen niet vanwege corona'

Uit het onderzoek van GGD IJsselland naar de impact van de coronamaatregelen op de inwoners van regio IJsselland, blijkt dat een derde van de ondervraagden de feestdagen op een aangepaste manier gaat vieren. “7% zegt dat ze vanwege corona dit jaar de feestdagen helemaal niet viert”, zegt Rilana Wessel, epidemioloog GGD IJsselland.

Verder is er in het onderzoek onder meer aandacht voor onderwerpen als draagvlak voor de coronamaatregelen, vaccinatiebereidheid, sociale relaties en welzijn.

Draagvlak voor maatregelen blijft hoog

Het onderzoek, waaraan 2317 inwoners deelnamen, vond in november plaats in samenwerking met andere GGD’en en het RIVM. De deelnemers beantwoordden de vragen in de periode van de verzwaring van de gedeeltelijke lockdown.

Het draagvlak voor de maatregelen blijft nog steeds heel hoog. Voor het dragen van een mondmasker in het openbaar vervoer en 1,5 meter afstand houden nam het draagvlak zelfs toe. Maar de deelnemers gaven ook aan dat het begrip voor de sociale maatregelen, zoals zoveel mogelijk thuis blijven en het aantal mensen dat je mag zien, af zal nemen als die nog een half jaar duren.

Vaccineren

Op de vraag of mensen zich willen laten vaccineren, gaf 45% van de deelnemers een bevestigend antwoord. Een kleine groep, 5%, wil zich wel laten vaccineren, maar ook eerst weten of ze het virus heeft gehad. Dit percentage voor vaccineren is afgenomen in vergelijking met eerdere metingen in mei en in de zomermaanden.

Epidemioloog Rilana Wessel: “We denken dat dit komt omdat nu bekend is dat je voor een tweede keer besmet kan raken met het coronavirus.” Het percentage mensen dat nog niet weet of ze zich wil laten vaccineren is 35% en 14% wil zich niet laten vaccineren.

Impact op sociale relaties

Over het algemeen voelen de deelnemers aan het GGD-onderzoek zich psychisch gezond (83%) en ervaren zij hun gezondheid als (zeer) goed (82%). Bijna een vijfde (18%) voelt zich erg eenzaam en 72% mist het om vrienden en familie echt te zien. Tijdens de zomerperiode, met soepelere maatregelen, was het percentage deelnemers dat positief was over hun sociale contacten hoger.

2317 inwoners uit de regio IJsselland namen deel aan het coronaonderzoek. Hiervan is 71% vrouw en 29% man. 29% is tussen de 25 en 39 jaar, 27% tussen de 40 en 54 jaar en 15% is boven de 70 jaar, 75% woont met een partner en 12% alleen. 31% heeft kinderen tot en met 12 jaar. Ruim de helft van de deelnemers (54%) is hoogopgeleid.