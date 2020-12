Kamerleden uit Overijssel zijn heel belangrijk: 'Anders gaat de discussie snel over de Randstad'

In de Tweede Kamer zitten nu acht Kamerleden uit Overijssel. Omdat er weinig Overijsselse kandidaten op hoge plekken op de kieslijsten van partijen staan, worden dat er na de verkiezingen vrijwel zeker minder. Ondanks een lobby van de provincies Overijssel en Gelderland, die als doel had dat er na de verkiezingen uit de twee provincies samen 25 Kamerleden zouden zijn. "Dat halen we op deze manier bij lange na niet", constateert Verbeek. Hij noemt dat teleurstellend.

"Regionale kandidaten zijn alleen al heel belangrijk voor de agendering", zegt Verbeek. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis uit Raalte beaamt dat: "Overijsselse Kamerleden kennen de problemen en nemen die mee naar de Tweede Kamer, en zetten die daar op de radar. Als er veel Randstad-Kamerleden zijn, dan gaat de discussie snel over de Randstad."

Aantoonbaar effect

Dat begint al binnen de eigen Kamerfracties, zegt Verbeek. "En dan begint het spel pas. Daarna komen er werkbezoeken, om te kijken wat er hier aan de hand is. En vervolgens komen wethouders en burgemeesters in contact met Kamerleden."

Volgens Verbeek is ook sprake van een 'aantoonbaar' effect: "Dat zagen we een paar jaar geleden, bij de dreigende sluiting van de rechtbank en de gevangenis in Almelo. Dat werd geagendeerd door regionale Kamerleden." Uiteindelijk gingen die voorgenomen sluitingen niet door. Ook de aanpak van de N35 kwam op de Haagse agenda dankzij Overijsselse Kamerleden. Na jaren lobbyen werd eind vorige maand bekend dat de weg gaat worden aangepakt.

Teleurstellend

Niet bij alle partijen staan Overijsselse kandidaten laag op de lijst. Bij zowel de VVD als het CDA staan er twee kandidaten op verkiesbare plekken. "Maar bij D66 en GroenLinks hebben ze ervoor gekozen de hoogste Overijsselse kandidaten pas onder de 30 te zetten. Dat is wel teleurstellend laag", zegt Verbeek.

Dat wil niet zeggen dat Overijsselse kandidaten van die partijen helemaal geen kans hebben om in de Kamer te komen. "De kiezer is nu aan zet. Die kan met voorkeursstemmen voor regionale kandidaten gaan." En dat kan zeker succesvol zijn: "Kijk naar Pieter Omtzigt", zegt Verbeek. De Enschedeër kwam in 2012 ondanks zijn 39ste plek op de kieslijst van het CDA in de Tweede Kamer, terwijl zijn partij maar dertien zetels haalde. Dankzij een intensieve campagne haalde Omtzigt toen 36.500 voorkeursstemmen, ruim voldoende voor een zetel.