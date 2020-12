Autobrand in Enschede, politie doet onderzoek

In Enschede is vannacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan. De politie doet onderzoek.

De hulpdiensten kregen rond tien voor twee een melding van een autobrand aan Het Leunenberg in Enschede. Bij aankomst van de hulpdiensten stond er een geparkeerde auto in brand. De auto raakte total loss.

De politie startte direct een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De omgeving van de brand is afgezet voor sporenonderzoek.

Camerabeelden

Mensen die iets hebben gezien of meer weten over de oorzaak van de brand worden verzocht zich te melden bij de politie. Daarnaast is de politie op zoek naar camerabeelden.

Het is de zoveelste autobrand in korte tijd in Enschede. Afgelopen weken brandden er in Enschede al meerdere auto's uit. Het is de 53e autobrand van dit jaar in Enschede.