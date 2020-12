Aantal werkenden in Overijssel daalt met 1,1 procent

Het aantal mensen in Overijssel met werk is in het derde kwartaal van dit jaar met 1,1 procent afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De daling in Overijssel is gelijk aan die in Noord- en Zuid-Holland, alleen in Drenthe en Friesland nam het percentage werkenden nog verder af.

In alle provincies kromp de economie in het derde kwartaal. In Overijssel wordt de krimp door het CBS op 1 tot 2 procent geschat, net als in veel andere provincies het geval is. Alleen in Noord-Holland en Groningen is de economische teruggang nog groter.

Werkloosheid

Het werkloosheidspercentage in Overijssel steeg in dezelfde periode van 3,1 procent naar 4 procent. Op landelijk niveau steeg het werkloosheidspercentage van 3,2 procent naar 4,3 procent.