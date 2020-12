Negen jaar geëist voor doodschudden van baby uit Deventer

Tegen de man uit Deventer die verdacht wordt van het doodschudden van zijn acht maanden oude stiefzoon is een gevangenisstraf van negen jaar geëist. Het jongetje overleed in 2018.

De verdachte, de 32-jarige R.S. uit Deventer, reageerde emotioneel toen hij de eis hoorde. De zitting werd na het uitspreken van de eis korte tijd geschorst. Na de schorsing is nu het woord aan de advocaten van de verdachte. De verdediging zet in op vrijspraak .

Van plezier naar geweld

Volgens de verdediging is het niet te verklaren dat de verdachte het ene moment plezier heeft met twee kinderen, waarna het dan ineens omslaat en hij geweld toepast op baby K. De advocaat is stellig. Zijn cliënt vond het kindje op de buik in bed, raakte in paniek en probeerde te helpen.

Het Openbaar Minister ging tijdens het formuleren van de eis de deskundigen langs die de verdediging heeft aangedragen. Volgens de officier van justitie zijn deze artsen totaal niet kundig op het gebied van Shaken Baby Syndroom en het zware letsel dat is aangetroffen in de hersenen van baby K.

Stollingsafwijking

De verdediging vroeg een kinderarts om een verklaring af te leggen over een andere mogelijke doodsoorzaak dan trauma. De kinderarts denkt dat de bloedingen in de hersenen het gevolg kunnen zijn van een stollingsafwijking. Het jongetje was prematuur, een te vroeg geboren kindje, soms overprikkeld, weigerde wel eens de fles en was gespannen. Zijn ontwikkeling liep ook iets achter.

Het OM denkt daar anders over, verwijzend naar het tijdspad waarop baby K. eerst nog een vrolijke baby is die samen met zijn grote broer doucht, om binnen een paar minuten te veranderen in een levenloos kindje.

Verdachte alleen thuis

Er is maar één verklaring, zegt de officier van justitie. De verdachte was als enige in huis, hij heeft het zware letsel toegebracht, is de lezing van het OM.

Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut gaven gisteren al voor de rechtbank aan dat de dood van het jongetje is veroorzaakt door een zeer ernstig extern trauma.

De verdediging vindt dat een medische conclusie het startpunt moet zijn van het onderzoek naar dader. En in deze zaak is dat niet gebeurd, aldus de advocaat van R.S. Er is geen bewijs dat verdachte het kindje heeft geschud.

Familie verscheurd

Het verdriet en de verwijten over de dood van baby K. verscheuren de familie. De moeder van het jongetje is overtuigd van de onschuld van haar man. Ze is inmiddels met de verdachte getrouwd. Ze hebben ook samen een dochtertje van zeven maanden oud. Moeder voelt zich in de steek gelaten door haar eigen moeder en zus.

Verdachte R. heeft altijd ontkend dat hij het kindje opzettelijk en extreem hard heen en weer heeft geschud.

Levenloos

Toen hij bij het jongetje ging kijken om hem een fles te geven, lag het kindje bijna levenloos op zijn buik in het bedje. Hij probeerde een teken van leven te krijgen van de baby en heeft, geeft hij toe, het jongetje opgepakt onder de okseltjes en heen en weer geschud, een tik op de wang gegeven, roepend; word wakker.. word wakker. "Ik wilde een teken van leven. Hij keek zo raar, ademde nog een keer gek, maar ik kreeg geen reactie."

Biologische vader

De biologische vader van het overleden kindje wijst de verdachte als dader aan. Ook de zus van de moeder en de oma van het overleden jongetje, denken dat R.S. schuldig is aan de dood van het acht maanden oude jongetje.

De rechtszaak is live te volgen via het Twitteraccount van verslaggever Chantal Everaardt