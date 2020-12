Film creatief alternatief voor kerstnachtdiensten in Steenwijk

Door corona vallen kerstnachtdiensten, vaak hoogtepunten voor kerken, in het water. De Protestantse Gemeente Steenwijk bedacht een alternatief: een kerstfilm. Op kerstavond wordt de film in de kerk in drie diensten voor dertig mensen vertoond, maar thuis kijken kan ook.

De Werkroep Anders naar Kerst, die normaal gesproken de activiteiten in en rondom de Grote Kerk organiseert tijdens het Dickens Kerst, maakte met veel vrijwilligers de film.

Dickens gaat wegens corona niet door, de werkgroep had tijd over en dacht na over hoe een kerk in deze vervelende tijd toch de boodschap goed kan uitdragen, waarbij niet alleen het handjevol kerkgangers er wat aan heeft, maar heel veel mensen.

Het idee: een kerstfilm, maar dan wel met Steenwijk als decor en het mooie buitengebied van de Olde Veste, zoals bewoners hun woonplaats liefkozend noemen.

Lichtpunten

"Corona is natuurlijk vreselijk, maar er zijn ook lichtpunten", zegt Corrie Hultink, lid van de Werkgroep Anders naar Kerst. "Heel veel kerken en ook wij zijn creatief op zoek naar manieren om toch kerk te kunnen zijn. Het gebouw is belangrijk, maar we kunnen ook op een andere, vernieuwende wijze kerk zijn."

Hultink: "Ook als corona voorbij is, willen we hiermee doorgaan. Pasen en Pinksteren lenen zich ook voor een film. Wellicht willen andere kerken meedoen".

Creatieve impuls

Volgens Harry van Dalfsen, ook lid van de werkgroep en schrijver van het script, zorgt corona voor een noodgedwongen creatieve impuls. "De kerk is meer dan een gebouw, het is ook een beweging die op alle mogelijke manieren aanwezig kan zijn in de samenleving. Dat willen we ook met de Grote Kerk."

"Eind 2021 start de grote interne verbouwing. Het moet een huis worden voor iedereen. Daar zijn we al mee gestart. Op 12 december plaatsen we weer een grote wensboom bij de kerk, waarin mensen hun wens of bede kunnen hangen. Iedereen mag dat doen."

Verhaal

Het kerstverhaal ligt uiteraard vast. Jozef en Maria die met een ezel de reis van Nazareth naar Bethlehem maken, de zoektocht naar een onderkomen, de geboorte van Jezus in de kribbe, de herders. Die ezel is een verhaal apart. De langoor bleek nogal koppig te zijn.

Het dier weigerde Willy van der Meulen, die Maria speelt, te dragen, waarna de moeder Gods te voet naast het eigenwijze dier moest lopen, begeleid door haar man Gerco die Jozef speelt. Het verhaal is serieus, maar er werd ook heel wat afgelachen tijdens het draaien.

De rode lijn is er, maar voor de rest mocht regisseur Wim Hultink creatief zijn. Zo doet ook de plaatselijke politie mee. Het lokale bedrijfsleven deed letterlijk een duit in het zakje, want er waren veel sponsoren, maar er werd ook gefilmd bij bedrijven. Jozef is timmerman en dus wijkt de filmploeg uit naar een bouwbedrijf. Een plaatselijke boer levert de schapen, essentieel in het kerstverhaal. De herdertjes lagen immers bij nachte.

Horeca

Jozef en Maria kloppen letterlijk bij veel restaurants en cafés in Steenwijk aan op zoek naar een slaapplek. Maar in zo'n beetje alle Europese talen krijgen ze nul op het rekest, zelfs in het Fries. Een link naar de actualiteit, want de horeca is dicht door corona. Je kunt nergens terecht. "Het is een echte Steenwijker productie geworden", zegt Van Dalfsen. "Daar zijn wij met z'n allen best een beetje trots op."

De gebeurtenissen in de kerstnacht zijn opzienbarend en groot nieuws. Het is een stomme film, maar een reporter en een ooggetuige bespreken het nieuws, begeleid door muziek van Crescendo. In de kerk wordt een levende kerststal neergezet. Jozef en Maria eindigen uiteindelijk in deze kerststal in de Clemenskerk, waarna dominee Bob Haanstra het verhaal duidt en een korte meditatie houdt.

Drie diensten

Er gebeurt nog veel meer in de film, maar die moeten de mensen zelf maar gaan kijken.

Er zijn op kerstavond drie diensten in de Grote Kerk en telkens wordt de film vertoond. Mensen thuis kunnen via de website van de kerk streamen. Ook via de lokale omroep is de film te zien. De diensten starten om 18.45 uur, 20.00 uur en 21.15 uur. "We hopen echt dat veel mensen binnen en buiten Steenwijk gaan kijken."