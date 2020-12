Enschede bouwt honderden betaalbare huizen om talent vast te kunnen houden

Wethouder Jeroen Diepemaat is in zijn nopjes met de ambitieuze bouwplannen in het gebied rondom het station. Met de bouw van honderden woningen nabij het stadscentrum doet Enschede wat aan het woningtekort en bindt het nieuwe stadsbewoners aan zich.

"We willen talent voor onze stad behouden en nieuw talent aantrekken", aldus Diepemaat. "We hebben hartstikke veel technologische bedrijven die zitten te springen om personeel. Er studeren veel mensen af aan de UT, de hogeschool en de mbo's. We willen heel graag dat zij in onze stad blijven wonen."

Nabij het centrum wordt een groot aantal betaalbare woningen gebouwd. (Foto: Illustratie Gemeente Enschede)

Enschede ontving 3 miljoen uit een landelijke regeling om de bouw van betaalbare huizen te stimuleren en één miljoen van de provincie Overijssel. "Samen met het geld dat we zelf investeren kunnen we de werkzaamheden in de openbare ruimte betalen", legt Diepemaat uit.

Voor er bijvoorbeeld gebouwd kan worden rondom het stationsplein, moet dat plein eerst flink onder handen worden genomen. "De huizen worden gebouwd door aannemers en ontwikkelaars. Die verdienen daar hun geld mee. Maar wij moeten eerst letterlijk ruimte maken voor die woningen."

Het Stationsplein wordt flink aangepakt. (Foto: Illustratie Gemeente Enschede)

In de eerste fase van het grootschalige nieuwproject Centrumkwadraat bouwt Enschede zo'n 600 betaalbare huizen. De jaren daarna worden nog meer woningen gebouwd. "Het wordt een mix van woningen in de middenhuur, sociale huurwoningen voor starters en betaalbare koopwoningen."

Een van de plekken waar hard gewerkt wordt is het Bruningmeyer. De 43 appartementen worden waarschijnlijk volgend jaar zomer opgeleverd. "Langs het Stationsplein en bij de Performance Factory komt ook een groot aantal woningen bij.

"Eind volgend jaar moeten de huurappartementen bij het Stationsplein klaar zijn, zo'n 150 in totaal. Bij de Performance Factory gaat het om tweehonderd woningen." Het geld uit de regeling werkte in dit geval als een aanjager.