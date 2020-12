Moet Hof van Twente de hackers betalen, of niet? De Gorenaar weet het wel

Betalen, ja of nee?

Plotseling was de gemeente Hof van Twente landelijk in het nieuws, nadat de persoonsgegevens van haar inwoners door hackers was gestolen. De hackers die de backupsystemen in gijzeling hebben, willen volgens De Volkskrant 750 duizend euro om de bestanden weer vrij te geven.

Klopt dit, of niet? De gemeente houdt vooralsnog de kaken stijf om elkaar. Volgens De Volkskrant heeft de gemeente na de hack een bericht ontvangen van de groepering: ‘Hello, need data back? Contact us fast.’



Burgemeester Ellen Nauta zegt dat ze hier niet op in ging, op advies van de politie. "De politie heeft uitdrukkelijk verzocht om hen de tijd te geven onderzoek te doen. Dat advies heb ik gerespecteerd."

De vraag of dat betekent dat de gemeente uit principiële overwegingen niet wil onderhandelen of betalen, kan ze niet beantwoorden. Nauta: "Daar heb ik geen antwoord op. Ik vind ook niet dat ik mijn eentje zo’n beslissing moet nemen. Daar wil ik met de fractievoorzitters over praten. En uiteindelijk gaat de gemeenteraad over de besteding van geld."