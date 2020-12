Twentse horeca verwacht weinig versoepelingen: "Ook 2021 wordt zwaar"

2020 is een jaar om snel te vergeten, stelt Emiel Kwekkeboom van restaurant Joann in Enschede. "Voordat we in het voorjaar dicht moesten, waren we nog maar tien maanden aan het draaien. Toen drie maanden open en nu alweer drie maanden dicht. In 2020 hebben we zo meteen zes maanden dichtgezeten", vertelt Kwekkeboom.

Grote brand

Voor bistro- en wijnbar Bruut was het al helemaal een zuur jaar. In januari woedde er een grote brand in de Enschedese horecazaak. Toen het restaurant na acht maanden eindelijk weer open kon, moest het al snel weer dicht vanwege de nieuwe coronamaatregelen. "In september konden we weer open en kort daarna waren we alweer gesloten", zegt eigenaar Jarno Bruggeman.

Hij noemt 2020 'een heel zwaar jaar'. "Maar dat geldt voor bijna alle horecaondernemers. Je moet continue bezig zijn met de cijfers, met je liquiditeit. Hoe lang kan ik het nog uitzingen? Een aantal kosten loopt gewoon door."

Verwachtingen voor vanavond

Bruggeman verwacht met de huidige besmettingscijfers weinig versoepelingen. "Enerzijds wil je graag dat het weer kan. Maar de volksgezondheid staat voorop en de besmettingscijfers liegen er niet om. We kunnen gewoon niet anders dan vasthouden aan de maatregelen."

Kwekkeboom deelt die mening. "Eerlijk gezegd verwacht ik niet zo heel veel van vanavond. Ik verwacht dat de huidige maatregelen verlengd gaan worden tot, hopelijk, half januari. Maar ik heb weinig goede hoop op snelle verbetering voor onze sector."

Emiel Kwekkeboom van restaurant Joann

Vooruitkijken naar 2021

Beide horecaondernemers hopen dat 2021 een beter jaar wordt. Maar ze zijn ook realistisch. "Natuurlijk proberen we heel positief naar het nieuwe jaar te kijken", zegt Kwekkeboom. "We hopen gewoon dat, op het moment dat het vaccin daar is, alles weer zo snel mogelijk normaal is. Maar dat is vooral hoop. Als je realistisch kijkt en bent, dan zal 2021 ook een heel zwaar jaar worden."

Bruggeman denkt dat de coronamaatregelen nog maanden van kracht zullen blijven. "Misschien wel tot en met de zomer. Weliswaar in aangepaste vorm, maar als dat neerkomt op dertig gasten per dag, dan vind ik dat wel een lastig verhaal."

Toch wil Kwekkeboom ook optimistisch blijven. "Al onze gasten zitten wel te wachten om er weer lekker op uit te gaan. Ik ben er wel van overtuigd dat als het weer mag, de restaurants het ook lekker druk gaan krijgen."