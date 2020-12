Een vuurwerkbom doodde Henk 'de Priester' Kempers, toch is zijn werk springlevend

Sabastian Sarkezy laat in de kerkruimte van de Roma in Enschede trots z'n kledingontwerpen zien. Hoody's met teksten als 'Put God First' en 'It's Not About Religion'. Hij ontwerpt, bedrukt en verkoopt de kleding met zijn bedrijfje DOC, Disciple of Christ. Hij kon de onderneming starten met financiële hulp van de stichting JustGo4it, van de overleden Henk Kempers.

De Roma-gemeenschap in Enschede bestaat ongeveer uit zo'n 150 gezinnen. Problemen als schulden, werkloosheid en criminaliteit spelen binnen de gemeenschap. Binnen de Roma-gemeenschap is sinds een aantal jaar een stroming actief die zich inzet voor een betere reputatie en integratie in de Nederlandse maatschappij.

Bijzondere man

Een van de mensen die het werk van Henk voortzetten is Jan-Willem Meijer, die tijdens oudejaarsnacht twee jaar geleden zijn beste vriend kwijtraakte. "Henk was echt een bijzondere man. Ik kom nog steeds mensen tegen in Enschede die een carrière hebben als zorgondernemer of in de muziek bijvoorbeeld. En die zeggen dan, dit had ik niet gedaan als Henk niet had gezegd: dit moet je doen!"

Zo ging het ook bij Sabastian, die Henk ontmoette toen hij terugkwam uit Curaçao. Henk wilde terugkomen om de Roma-gemeenschap in Enschede te helpen, vooral de leden die met drugs of criminaliteit in aanraking waren gekomen. Henk zelf kende ook een moeilijke geschiedenis. Hij was tientallen jaren geleden verslaafd aan heroïne, maar gooide het roer om na een openbaring van God. Jan-Willem glimlacht. "Ja, dat verhaal heeft hij meerdere keren verteld. En ook veel mensen mee geïnspireerd."

Het nieuwe verblijf van de Roma in Enschede, met op de achtergrond naast de Joodse vlag de vlag van de Roma met het kenmerkende wagenwiel. (Foto: RTV Oost)

Sabastian zet zijn creatieve onderneming voort, deels omdat Henk in hem geloofde. "Hij was iemand die bemoedigde. Zijn stichting heette ook JustGo4it. Hij was zo van, sta je er achter? Doe het dan, ga ervoor!" Ook Sabastian heeft een verleden waarin hij niet altijd het rechte pad bewandelde. Nu verdient hij mede door zijn bedrijf een eerlijke boterham. "Zonder Henk was ik hier nu niet geweest. Had ik geen positief verhaal kunnen vertellen."

Verantwoordelijk

Wat voor de nabestaanden lastig te verteren is, is dat er nog steeds geen einde is gekomen aan de rechtszaken rondom de dood van Henk. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de fatale explosie wijst naar een mogelijke andere dader, waardoor de rechtszaak afgelopen september opnieuw vertraging heeft opgelopen. Vooral voor Henks weduwe en zijn zoons is het lastig, aldus Jan-Willem, maar ook hem raakt het. "Hoe je het wendt of keert, er is wel iemand verantwoordelijk voor."

Volgens Jan-Willem is Henk blij met het levenswerk dat door zijn vrienden is voortgezet. "Ik weet zeker dat hij heel trots is." Hij wijst naar boven en glimlacht. "In het geloof heb je het verhaal van de wolk van getuigenis. Er zijn mensen om ons heen, die ons zijn voorgegaan, en die moedigen ons aan. En dat voel ik heel sterk. Als ik over hem praat, dan zie ik dat echt voor me, dat hij me aanmoedigt."