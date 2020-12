Bouw mestverwerker Zenderen nog geen feit; als er niet meer boeren meedoen trekt Twence de stekker eruit

Twence heeft contracten met boeren nodig voor het verwerken van in totaal 200.000 kuub mest op Elhorst Vloedbeld in Zenderen. Tot nu toe heeft Twence tussen de 40 en 50 procent van die benodigde contracten met varkenshouders binnen. Met nog anderhalve maand te gaan wordt het een race tegen de klok.

Subsidie dreigt te vervallen

Eind januari moeten voldoende boeren gecontracteerd zijn. De bouw van de mestverwerkingsinstallatie, die in totaal 250.000 kuub mest kan verwerken, moet begin februari starten. Het duurt vervolgens ruim een jaar voordat de installatie volledig in bedrijf kan zijn.

Voor 29 mei 2022 moet de nieuwe installatie een kuub biogas geleverd hebben, anders vervalt de SDE-subsidie (Stichting Duurzame Energieproductie). Zonder die subsidie is de nieuwe installatie niet rendabel.

Mestoverschot

"Het is zeker een uitdaging", geeft Arno Brandwagt van Twence toe. "We hebben tot eind januari om voldoende contracten af te sluiten om op die 200.000 kuub te komen. Een onmogelijke opgave? Als je kijkt naar het mestoverschot in deze regio niet. Dan praat je over twee miljoen kuub mest, waarvan een groot deel verwerkt moet worden. Daarvan hebben we dus tien tot vijftien procent nodig, dus ik denk dat er voldoende aanbod is."

Tekst gaat verder onder de video

Elhorst Vloedbelt kent een lange geschiedenis. In de jaren negentig diende het gebied tussen Almelo en Zenderen als vuilstortlocatie. Rond de eeuwwisseling ging de locatie dicht. Nu probeert Twence al jaren een mestverwerkingsinstallatie van de grond te krijgen op het terrein, maar het plan liep jaren vertraging op door gerechtelijke procedures.

In oktober van dit jaar kreeg Twence groen licht van de Raad van State voor de bouw.

"Boeren huiverig"

Toch schrijven varkenshouders maar mondjesmaat in om de mest aan Twence te leveren. Varkenshouder Arjan Bonthuis uit Zenderen begrijpt dat wel. "Het zijn onzekere tijden in de varkenssector. De toekomst is moeilijk te overzien. Het probleem rond stikstof leeft enorm en de prijzen zijn op dit moment ook erg beroerd, waarschijnlijk ook door de coronacrisis. Daarom zijn boeren huiverig om nu voor langere tijd een contract af te sluiten met een mestverwerker."

Bonthuis, die zich al jarenlang sterk maakt voor de bouw van een mestverwerker in Twente, heeft zelf al wel een driejarig contract met Twence getekend.

Rust

"Het biedt voor mij een stuk rust. Elke maand wordt hier straks mest gehaald en ik hoef niet meer in het voor- of najaar de mest naar de akkerbouw te rijden. Dit geeft voor mij rust in de bedrijfsvoering. Er ligt landelijk beleid dat het overschot aan mest verwerkt moet worden. Dat gebeurt in Twente nog onvoldoende, dus ik hoop wel dat genoeg varkenshouders een contract gaan afsluiten."

Tekst gaat verder onder de foto

Varkenshouder Arjan Bonthuis uit Zenderen (Foto: RTV Oost)

Twence zet ondertussen alles op alles om de boeren over de streep te trekken. Een online bijeenkomst die via YouTube te volgen was, social media campagnes en belrondes langs de varkensboeren moeten hen overtuigen om een contract af te sluiten.

"We zijn al sinds 2015 met de boeren in gesprek", zegt Arno Brandwagt. "Dat gebeurt via brancheorganisaties LTO en POV, maar ook via ForFarmers en de Rabobank proberen we met die boeren in gesprek te gaan om te horen waar we op in moeten spelen. Zodoende zijn we teruggegaan van een 10-jarige overeenkomst naar een contract van drie jaar, zodat ze over drie jaar de markt opnieuw kunnen overzien."

Eind januari "go or no go"

Zijn er eind januari onvoldoende varkenshouders die meedoen, dan is er voor Twence een groot probleem. "Dan is de planning dusdanig dat we een streep door dit project moeten gaan zetten", aldus Brandwagt. "We halen dan de deadline van mei 2022 niet meer. Voor 29 mei 2022 moet er minimaal een kuub biogas vanuit de installatie geleverd zijn, als we dat niet halen, verloopt de subsidie. Die hebben we voor een goede businesscase wel nodig. Zonder subsidie kan dit niet, maar zonder voldoende mestaanbod ook niet."

Varkenshouder Bonthuis vindt het spannend, maar blijft toch positief. "Ik denk wel dat het uiteindelijk gaat lukken. De behoefte en de vraag is er. In het traject hiervoor hebben we drie tot vier keer voorbij zien komen dat de markt dusdanig was dat een mestverwerker binnen een dag was volgetekend. Het zijn onzekere tijden, maar ik heb er toch alle vertrouwen in."