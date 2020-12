Advocaten willen vrijspraak voor man uit Deventer die baby gedood zou hebben: 'bewijs ontbreekt'

De officieren van justitie begonnen hun requisitoir met een stilte van vijf seconden. Want in een tijdsbestek van minimaal vijf seconden moet op 9 februari 2018 zulk ernstig letsel zijn toegebracht aan een ruim acht maanden oude baby, dat het kindje als gevolg daarvan is overleden.

Wiegedood of stollingsziekte

Over de doodsoorzaak denken de advocaten van de verdachte anders. Op basis van de bevindingen van een kinderarts geven zij aan dat ook wiegendood of een stollingsziekte de oorzaak geweest kan zijn van de hersenbloeding die baby K. kreeg op die bewuste dag in 2018.

De advocaten willen vrijspraak, omdat er geen wettelijk en overtuigend bewijs is van opzettelijk toegebracht geweld met de dood tot gevolg.

Hogere eis

De officier van justitie vraagt de rechtbank de verdachte een zwaardere straf op te leggen dan de huidige interne richtlijnen van het OM voorschrijven. Daarmee lopen ze vooruit op aanpassing van deze richtlijn en vragen ze de rechtbank rekening te houden met recente jurisprudentie. De verdachte is wat de officier van justitie betreft volledig toerekeningsvatbaar.

De verdediging stelt dat er geen reden is om aan te nemen dat verdachte R. het kindje iets aan wilde doen. De band in het gezin was goed, ook al was R. pas vlak na de geboorte van baby K. in beeld. Ze hadden een goede band. Hij voelde zich zijn vader, niet de stiefvader.

De moeder van het overleden jongetje is altijd achter haar, toen nog, vriend blijven staan. Inmiddels zijn ze getrouwd en hebben ze samen een dochtertje van zeven maanden.

Paniek

De nadruk van de verdediging ligt op gebrek aan bewijs. Hij wilde het levenloos aandoende kindje 'redden'. De man belde wel eerst de moeder van het jongetje, daarna per ongeluk een oom en toen pas 112, op aanraden van de moeder. Maar dat was in kort tijdsbestek en is te wijten aan paniek en emoties.

De steun van zijn vrouw spreekt voor de onschuld en de betrouwbaarheid van de verdachte, zegt de verdediging. Er zijn gesprekken afgeluisterd en brieven ingezien. Daaruit blijkt dat R. S. een goede vader was en betrokken bij het gezin.

Schade in hersenen

Het OM wijst erop dat vier artsen die de baby na het overlijden onderzochten, concluderen dat de schade in de hersenen van de baby geen medische oorzaak heeft, maar dat het letsel is toegebracht.

De artsen stellen dat er sprake is van 'ernstig, recent hoofdtrauma'. Dan gaat het om het hevig heen en weer schudden van het hoofd, 'botsende geweldsinwerking' op het hoofd door middel van slaan of vallen van een grote hoogte, of een combinatie daarvan.

Ongeloofwaardig

Wat zich precies heeft afgespeeld voorafgaand aan het overlijden van de baby, is niet duidelijk. De verdachte heeft aangegeven dat hij de baby door elkaar heeft geschud, maar zijn verklaringen zijn volgens het Openbaar Ministerie niet volledig en/of ongeloofwaardig, gelet op het letsel dat is aangetroffen bij het kindje.

Daarom deelt het OM de conclusie van de artsen dat het letsel van de baby moet zijn veroorzaakt doordat het hoofdje heftig heen en weer is bewogen.

Eis voor doodslag

Handelingen waarvan bekend is dat ze fataal kunnen zijn voor baby’s. Ook de verdachte moet dit hebben geweten, oordeelt het OM. "Het kan niet anders dan dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het kindje zou komen te overlijden", aldus een van officieren. De officier van justitie stelt daarom dat er sprake is van opzet en komt tot een eis voor doodslag.

De verdachte heeft zo'n 260 dagen vastgezeten, maar is nu vrij omdat de behandeling van de rechtszaak zo lang op zich liet wachten. Een verzoek van de advocaten om de beperkingen en de begeleiding van de reclassering die de man kreeg opgelegd op te heffen, werd afgewezen door de rechtbank vanwege de ernst van de situatie.

Nachtmerrie

De verdachte heeft het laatste woord. R.S. leest een verklaring voor waarin hij aangeeft dat hij verdriet heeft. "Ik ben onschuldig, ik wil weer de papa zijn die ik wil zijn, wil mijn vrouw steunen bij dit verdriet niet alleen ik maar ook mijn gezin zit al 3 jaar in detentie. Ik leef in een nachtmerrie.."

Het OM stelt dat er alleen maar verliezers zijn in deze zaak: "Dat het kindje er niet meer is, is een gemis voor iedereen in zijn omgeving. (…) Wij zien twee families die helemaal kapot zijn na het overlijden van de baby. Dat is erg triest."