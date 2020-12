Verbod op carbidschieten in bebouwde kom Enschede

Wie dacht in plaats van een strijker of duizendklapper een melkbus met carbid af te schieten in Enschede tijdens oud en nieuw, komt bedrogen uit. Vanwege het grote risico op ongelukken heeft het gemeentebestuur besloten carbidschieten binnen de bebouwde kom te verbieden.

Al eerder pleitte de burgemeester van Deventer voor een verbod op carbid binnen de bebouwde kom. Nu is dat verbod er dus in Enschede.

Het carbidverbod volgt op het landelijke vuurwerkverbod in Nederland, in verband met de zwaar belaste ziekenhuizen door corona. "Carbid wordt door velen gezien als een vervanger van vuurwerk," valt de lezen in de informatiebrief aan raadsleden in Enschede, waarna wordt uitgelegd dat het risico op ongelukken daardoor groter is, 'met name binnen de bebouwde kom'.

Daarbij geldt dat wie in het buitengebied carbid wil schieten, van te voren een melding moeten maken. En de knallen mogen alleen worden gemaakt tussen tien uur 's ochtends en vier uur 's middags, waardoor het om twaalf uur 's nachts muisstil in Enschede zou moeten zijn.

Carbidschieten is in Enschede het hele jaar verboden, alleen geldt er voor oudjaar normaal gesproken een vrijstelling. Die wordt nu dus deels ingetrokken. Of het verbod betekent dat er meer politie en handhavers dan normaal tijdens de jaarwisseling worden ingezet tijdens oud en nieuw, is nog niet duidelijk.

Begin deze maand maakte de Twentse gemeenten nog bekend carbidschieten deels toe te staan. Of er nog meer gemeenten in Overijssel zijn die binnen de bebouwde kom carbidschieten gaan verbieden, moet de komende weken blijken.