Een op de drie Overijsselse ondernemers doet iets anders door coronacrisis

Dat blijkt uit een peiling van het corona ondernemerspanel in Overijssel. Bijna 750 ondernemers uit Overijssel namen deel aan dit onderzoek. Respondenten komen uit alle sectoren en zijn zowel ondernemers met personeel als zzp’ers.

In totaal is 36 procent van de ondernemers iets anders gaan doen. Voor 9 procent van de ondernemers heeft dit een (licht) positief effect gehad en 4 procent noemt de nieuwe activiteit in ieder geval kostendekkend. 11 procent geeft aan dat de aanpassing meer heeft gekost dan het opleverde, terwijl 12 procent nog niet weet wat het effect is.

Een op drie ondernemers doet iets anders (Foto: Corona ondernemerspanel)

Omzetdaling blijft

Bij 62 procent van de respondenten is nog sprake van omzetdaling ten opzichte van maart 2020 (in juni was dit nog 70 procent). Het wegvallen van orders is voor het merendeel van de ondernemingen het belangrijkste probleem.

Ook de liquiditeit staat onder druk; bijna een op de tien ondervraagde bedrijven geeft aan nu liquiditeitsproblemen te hebben en 12 procent verwacht problemen op de langere termijn. Toch zijn er ook steeds meer bedrijven die de omzet zien groeien. Inmiddels is dit bij 15 procent van de Overijsselse ondernemers het geval.

Steunmaatregelen

Ten opzichte van de eerdere peilingen is het beroep op de financiële ondersteuningsmaatregelen afgenomen van 58 naar 49 procent. De tevredenheid over de hulpmaatregelen is iets gedaald naar een gemiddeld rapportcijfer van 7,1. De horecaondernemers zijn het minst tevreden, zij geven het rapportcijfer 5,5.